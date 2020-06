Skulle bli et alternativ til «merkeverkstedene» – gikk konkurs

Crane Service Norway AS, som har holdt til i andre etasje i den delen av Hunsfos Næringspark som har PM5 over hoveddøra, har meldt oppbud. Foto: Rune Øidne Reinertsen

Crane Service Norway AS skulle bli et alternativ til «merkeverkstedene» i markedet for avanserte offshorekraner. Nå er selskapet konkurs.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn