Forbrukerrådet: – Ikke godta renteøkning på boliglånet

De bør heller vurdere å flytte lånet, sier fagansvarlig for Finansportalen hos Forbrukerrådet, Elisabeth Realfsen.

Torsdag hevet Norges Bank styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent, den første økningen på sju år. Om tre år vil styringsrenta ligge på 2 prosent, anslår sentralbanken.

Om og eventuelt når bankene vil følge etter og heve sine boliglånsrenter, er foreløpig uvisst.

Tjent godt

Alle bankene har plikt til å rapportere inn sine priser til Finansportalen, som dermed har full oversikt over trendene i markedet. Det er flere banker som tilbyr boliglån til rundt 2 prosent rente. Samtidig betaler mange kunder rundt 3 prosent – med samme sikkerhet.

– Er du blant disse, både kan du og bør du flytte boliglånet. Og du bør i alle fall ikke finne deg i at banken setter opp boliglånsrenten etter dagens rentemøte i Norges Bank, sier Realfsen.

Hun viser til at bankene allerede har tjent godt på rentenedsettelsene i Norges Bank fra 2016.

– Siden da har de største bankenes fortjeneste på boliglån vært så høy at de fint tåler en litt høyere rente i pengemarkedet, uten å sette opp prisene til kundene, sier hun.

Kan spare tusener

Finansportalen har hatt god trafikk de siste dagene fra kunder som sjekker bankenes lånetilbud. Har du et lån på 3 millioner kroner og greier å kutte renta med et halvt prosentpoeng, kan du spare over en tusenlapp i måneden, påpeker Realfsen.

Men foreløpig ser det ut til at norske boliglånstakere tar den varslede renteøkningen med et skuldertrekk, viser en undersøkelse Respons Analyse har gjort for SpareBank 1. Der svarer sju av ti låntakere at de ikke må gjøre noen spesielle tiltak om renta på boliglånet går opp i år.

Nytt for mange

– Når det kommer til stykket tror jeg ikke at husholdningene vil merke en liten renteøkning i særlig grad. Men jeg skjønner at noen er usikre, fordi vi har hatt lave renter lenge og fordi en renteøkning er noe helt nytt for mange, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1.

Samtidig oppgir én av fire at en renteøkning fører til at de vil gjøre ulike tiltak i sin privatøkonomi, som å kutte i forbruket eller spare mindre.

Forbrukerøkonom Eva Sørmo i Norsk Familieøkonomi tror det først og fremst er unge og nyetablerte som har lånt mye penger for å komme seg inn på et dyrt boligmarked, som vil merke en renteoppgang.

6.600 kroner mer

– Mange har kjøpt bolig de siste åra på lav rente, og har ikke erfaring med høyere rente, sier Sørmo til NRK.

Ifølge Sørmo vil et boliglån på 4 millioner kroner koste 6.600 kroner mer i måneden dersom renta stiger til 4 prosent.

– Det er mye for mange, sier hun.