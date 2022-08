Siva, statens selskap for industrivekst, og Morrow Batteries etablerer et felles eiendomsselskap for å bygge batterifabrikken. Siva går inn med 67 prosent av eiendomsinvestering på 480 millioner kroner og det satses nå på byggestart i september.

Investeringen gjelder bygget til Batterifabrikk 1, som er det første av fire byggetrinn.

Regjeringen har lovet å stille opp for å få fortgang i den grønne industrialiseringen.

– Samarbeidet om batterifabrikk i Arendal er et konkret eksempel på at vi setter handling bak ordene. Dette er en kjempedag for Agder og for hele Norge, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Batterifabrikken skal stå klar i 2023.

– Prosessen med Siva har vart noen måneder, og for oss er det en gledens dag. Vi starter byggingen i september, og mot slutten av neste år er fabrikken ferdig og i gang med produksjon, Håkon Tanem, fungerende administrerende direktør i Morrow.