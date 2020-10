Ny rapport: Boligprisvekst på 12 prosent på landsbasis de neste tre år

De neste tre årene vil boligprisveksten bli på 12 prosent på landsbasis, tror analytikerne.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

De neste tre årene vil boligprisveksten bli på 12 prosent på landsbasis, tror analytikerne. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

NTB

Det fremgår av den nyeste rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse som legges fram fredag på boligkonferansen til Norges Eiendomsmeglerforbund og Selvaag Bolig, skriver Dagens Næringsliv.

Sist de la fram sine prognoser for det norske boligmarkedet, var konklusjonen at prisveksten vil bli svært lav i flere år i kjølvannet av pandemien. De så for seg en moderat vekst på 6,2 prosent fram til utgangen av 2023.

Aller mest ventes prisene å stige i Oslo. Der anslås det at prisveksten vil bli på 4,9 prosent i år, og 18,8 prosent i perioden 2020–2023.

Årsaken til den kraftige oppjusteringen i prognosen er at norsk økonomi gradvis har hentet seg inn etter koronakrisen, skriver forskerne i rapporten.

Spådommen i juni var et boligprisfall på 0,4 prosent i år. I stedet har boligprisene steget. Boligprisveksten i september var den sterkeste på 14 år.

– Etter en kort nedtur har omsetningen vært høy, og prisene stiger. Det er nok særlig kombinasjonen av lave renter og midlertidige lempelser i boliglånsforskriften som har bidratt til dette, sier sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse.