Paradise Papers: Selskap oljefondet har investert i, kobles mot korrupsjon

Dokumentlekkasjen Paradise Papers som Aftenposten publiserte flere saker om søndag kveld, skal avsløre detaljer om et tett samarbeid mellom gruveselskapet Glencore og den israelske forretningsmannen Dan Gertler.

– Samarbeidet mellom Glencore og Gertler burde definitivt få alle varsellamper til å lyse hos oljefondet. Alle ingrediensene i den klassiske korrupsjonssaken er på plass: Selskaper i skatteparadiser, verdens mest korrupsjonsutsatte industri, og handlingen foregår i et av verdens mest korrupte land, sier Guro Slettemark, leder i Transparency International Norge til Aftenposten.

Avisen omtaler blant annet at Glencore ga Gertles selskap i skatteparadiset De britiske jomfruøyene et lån på 282 millioner kroner på betingelse av at Gertler fikk landet forhandlingene om en sammenslåing mellom to gruveselskaper.

Gruveselskapet Glencore var den nest mest lønnsomme investeringen til det norske oljefondet i fjor, etter Shell. Oljefondet eier 3 prosent av selskapet, en investering verdt 13 milliarder kroner.

Presseansvarlig Marthe Skaar i oljefondet sier til Aftenposten at de er kjent med anklagene og har tatt dem opp med selskapet. Oljefondet har hatt flere møter med representanter i Glencore og bedt om en redegjørelse av hvordan de jobber med anti-korrupsjonsarbeid.