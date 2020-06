Håkon Honnemyr (t.v.) styrer økonomien i VEF Entreprenør AS, Rune Carlsen er daglig leder. «Nå er det 89 ansatte. En tredel er betong-fagarbeidere, to tredeler er tømrere. At det siste er en uvanlig høy andel, er også noe vi er stolte av», sier Carlsen. Foto: Rune Øidne Reinertsen