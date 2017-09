Lokal bedrift ilagt 2,5 millioner i gebyr etter anbudssamarbeid

Den kristiansandsbaserte elektrikerkjeden El-Proffen og datterselskapet EP Contracting organsierte et ulovlig anbudssamarbeid mellom fem konkurrenter om et skolebygg i Oslo. Nå er aktørene ilagt over 18 millioner kroner i gebyr av Konkurransetilsynet.