Helrød dag på Oslo Børs

Børsgigantene sviktet da hovedindeksen på Oslo Børs torsdag gikk ned 1,67 prosent til 862,96 poeng.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det ble en helrød dag på Oslo Børs torsdag. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Nesten samtlige av selskapene på hovedindeksen endte torsdagen i rødt.

Øverst i omsetningstoppen havnet hydrogenselskapet Nel, som gikk på en smell. Selskapet stupte med 5,6 prosent.

Mowi og DNB falt begge med henholdsvis 0,5 og 1,9 prosent. Det samme gjorde olje- og energigigantene Equinor (-1,6), Aker BP (-2,6), Subsea 7 (-4) og TGS (-5).

Dagens taper på børsen ble Kongsberg Automotive, som falt med 8,8 prosent. Tomra Systems var det eneste selskapet i omsetningstoppen hvor pila pekte andre vei. Pantesystemselskapet gikk opp 0,7 prosent.

Solcelleprodusenten Rec Silicon steg med 5,98 prosent etter at selskapet torsdag morgen kunngjorde at de har hentet én milliard kroner i en emisjon, skriver E24. Selskapet har steget over 200 prosent så langt i oktober.

Torsdag falt oljeprisen falt jevnt utover dagen. På ettermiddagen ble et fat nordsjøolje omsatt for rundt 42 dollar, en nedgang på nærmere 3 prosent i løpet av dagen.

Det ble også en rød dag ute på de toneangivende børsene i Europa. DAX 30-indeksen i Frankfurt gikk ned 2,61 prosent, mens CAC 40 i Paris endte ned 2,25 prosent. FTSE 100-indeksen i London falt med 1,86 prosent.