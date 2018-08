Lysbakken bekymret for renteøkning – foreslår «familiepakke» på fem milliarder

Tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen endte på 3 prosent, en oppgang fra 2,6 prosent måneden før, viste tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fredag. Mat og strøm er av postene som trekker indeksen kraftig opp. Dette, kombinert med Norges Banks varslede renteøkning i september, gjør SV-leder Audun Lysbakken bekymret.

– De som nå etablerer seg med egen bolig og i arbeidsmarkedet, rammes av flere ting på én gang. Det er blitt avsindig dyrt å skaffe seg egen bolig, men de som klarer det, er veldig sårbare for renteøkninger. Færre får også tryggheten som ligger i en fast jobb. På toppen av dette kommer det ferske varslet om at prisstigningen skyter fart, som igjen øker risikoen for renteøkning, sier han til VG.

Lysbakken mener situasjonen fort kan bli dramatisk og at regjeringen må ta grep. Han foreslår å lage en «familiepakke» på fem milliarder kroner til økt barnetrygd, skattelette og lavere makspris i barnehagen.

Flere økonomer VG har snakket med deler ikke Lysbakkens oppfatning.

– Så lenge arbeidsledigheten holder seg lav og vi får en mye lavere renteutvikling enn det sentralbanken ser for seg, tror jeg dette kommer til å gå helt fint, sier Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken, til avisen.

Leder i Stortingets finanskomité, Henrik Asheim (H), mener en renteøkning kan bli en utfordring for noen, men mener regjeringen har tatt høyde for dette ved å stille strenge krav til bankene.