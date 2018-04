KRISTIANSAND: – Nå er det full rulle med å klargjøre båten for sesongens første avgang, sier kaptein Søren Frank.

Fædrelandsvennen har tatt turen ombord Fjord Cat, halvannen uke før den hurtiggående katamaranen starter på sin nest siste sesong over Skagerak.

Marerittstarten på fjorårsesongen, der til sammen 184 seilinger innstilt på grunn av motorproblemer, har man tatt sine forholdsregler for å unngå i år.

– Det har vært en omfattende overhaling av maskinene, sier kapteinen, som får støtte av maskinsjef Henrik Hansen.

– Vi fant løsningen på maskinproblemene i fjor og er derfor ikke redde for at vi skal oppleve noe lignende i år, sier Hansen, der han står og skuer ut over maskinene i bunnen av skipet:

Fire dieselmotorer med 9620 hestekrefter hver.

Små forbedringer

Tilbake i loungen på øverste dekk kan den danske kapteinen også fortelle at 400 kvadratmeter aluminium er byttet rundt forbi på skipet, utover vanlig rengjøring, oppussing og vedlikehold.

– Vi har rundt tjue mann ombord nå som jobber med å gjøre alt klart for sesongen, sier Frank.

Mens Fædrelandsvennen er ombord innkalles det også til øvelse for mannskapet over høyttalerne.

Fakta: Fjord Cat Bygd i 1997–98 av International Catamarans i Hobart i Tasmania i Australia og sjøsatt i 1998. Har siden 2006 seilt mellom Kristiansand og Danmark. Er satt opp til å ta 676 passasjerer og opptil 180 biler pluss fire busser, men skipet kan sertifiseres for inntil 900 passasjerer og 220 personbiler. Katamaranen er 91,3 meter lang og 26 meter bred, har skrog av aluminium og har fire Ruston 20 RK270M MKII dieselmotorer som yter totalt 40.000 hestekrefter. Uten last har skipet en makshastighet på 48 knop. Satte i 1998 verdensrekord for hurtigseilas mellom USA og Storbritannia med tiden to døgn, 17 timer og 59 minutter. Kilde: Fjordline.no

– Mannskapet har to-tre samlinger til dagen der de gjennomgår sikkerhetsrutiner og testes med quiz og øvelser i etterkant, sier kapteinen.

Med en splitter ny ferje to år unna, er det ikke de største forbedringene som gjøres på den nå tjue år gamle hurtigferja.

– Det er mindre ting som nytt kassesystem og nye trekk på stolene i loungen. Det blir ikke noen revolusjon før den nye katamaranen står klar, sier hotellsjef Michael Mathiesen.

Ny ferje fra 2020

I fjor ble det nemlig kjent at Fjord Line skal bygge en ny ferje som skal seile på strekningen fra 2020.

Skipet vil ha plass til 1200 passasjerer og over 400 biler, nesten en dobling av dagens kapasitet. Ferja får også plass til tungtransport.

Det er ennå ikke bestemt hvilket innhold skipet vil ha, bortsett fra at det blir tre serveringssteder og en butikk.

– Det blir en helt ny opplevelse for kundene, lover Mathiesen, som gjennom vintersesongen har jobbet både med den nye ferja og andre prosjekter.

– Den nye båten blir lengre, bredere og høyere, noe som gjør at den blir mer stabil enn dagens ferje, sier Mathiesen.

Håper på «Cat-vær»

For det er ingen hemmelighet at Fjord Cat ikke har det beste ryktet på seg i dårlig vær.

– Men vi får veldig gode tilbakemeldinger på at mannskapet hjelper til dersom noen blir sjøsyke, presiserer hotellsjefen.

Kapteinen selv insisterer at han kun har vært sjøsyk én gang.

– Som «skipsdreng» for mange tiår siden. Men jeg vet at også mannskaper hos oss kan bli dårlige når sjøen slår som verst, så det kan skje den beste, sier Frank som håper på «Cat-vær» når hurtigferja drar fra kai for første gang i år, den siste fredagen i april 08.30.

– Cat-vær?

– Ja, fint vært og flat sjø, svarer kapteinen.

Hektisk arbeidshverdag

I sesong er det 24 mannskaper på en vanlig overfart. Sju i driften og de resterende sytten fordelt på taxfree, buffet og vakthold.

– Bli med å se kjøkkenet! Her serveres inntil 3500 passasjerer daglig av bare én kokk, forteller hotellsjefen.

Også på bildekket er det full fres i høysesongen, med seks daglige avganger og kun én time til kais.

– Provianteringen foregår faktisk manuelt, da vi ikke har heis. Så etter bilene har kjørt ut, men før nye biler kjører ombord, må provianten kjøres inn med bil på øverste dekk og hentes ut av mannskapet for hånd, forteller Mathiesen.

Top Gun på høyttaleren

Kaptein Frank, som på vinterstid seiler Sandefjord-Strömstad, klør nå i fingrene etter å få Fjord Cat i rute over Skagerak.

– Det er alltid moro med noe nytt, og etter å ha kjørt i 14–15 knop over Oslofjorden i vinter, er det fint å kjenne 40.000 hestekrefter gi 35–40 knops fart over Skagerak, sier Frank, og får kollega Mathiesen til å røpe en liten hemmelighet:

– Vi har alltid Top Gun-melodien på høyttalerne på broen når vi flyr forbi Superspeed i Skagerak, humrer han.