Hovedindeksen på Oslo Børs faller 3,58 prosent i 11.15-tiden mandag formiddag.

Oslo Børs styrer dermed mot sin verste børsdag hittil i år. Forrige gang Hovedindeksen endte ned mer enn to prosent var i slutten av januar, den gang med et fall på 3,45 prosent.

Flere av tungvekterne trekker nedover, inkludert Equinor (ned 5,44 prosent), Hydro (ned 6,35 prosent), Yara (ned 1,75 prosent) og Mowi (ned 2,14 prosent).

Fra før har børsene i Asia falt markant gjennom natten, mens et nytt utbrudd av coronaviruset preger Kina. Også de amerikanske indeksene på Wall Street falt kraftig før helgen, i likhet med de europeiske børsene.

Også oljeprisene har falt i løpet av natten, og prisen på nordsjøolje (Brent) har nådd sitt laveste nivå på to uker. Ett fat omsettes i skrivende stund for 101 dollar – ned 4,45 prosent siden midnatt fredag, ifølge tall fra dataleverandøren Infront.

De største børsene utover i Europa faller også mandag formiddag, der børsene i London og Paris er ned mer enn to prosent.

– Risikosentimentet har forverret seg

Fra før preger krigen i Ukraina, skyhøy inflasjon og forventninger om høyere renter fra sentralbankene markedet.

– Inflasjon er ett av de store temaene. Vi ser at risikosentimentet har forverret seg de siste dagene, med markant fall i aksjer fredag. Det er frykt for inflasjon og høyere renter som kan dempe kjøpekraften for forbrukerne, sier seniorstrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Asset Management til E24.

– Så kommer utfordringene i Kina på toppen, med nye høye dødstall og økt smitte i deler av landet, som øker frykten for lavere vekstimpulser fra Kina.

– Dere ser tegn til at inflasjonstoppen er passert, hva kan det få å si?

– Det kan bidra til å roe stemningen litt. Høy inflasjon er et viktig tema både for sentralbanker og markedene, men jeg tror de fleste er forberedt på at den kan dempe seg litt. Det kan roe ned de mest haukete stemmene innen sentralbanken og de som frykter at sentralbankene skal stramme til veldig hardt.

Høy inflasjon er et stort tema for både investorer og sentralbanker, sier seniorstrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Asset Management. Foto: Nordea

Annerledeslandet

Mens børsene ellers i Europa er i negativt terreng hittil i år, er Hovedindeksen fortsatt opp mer enn frem prosent siden nyttår (før dagens utslag).

– Vil vi fortsette å være annerledeslandet?

– Jeg tror det er utsikter til fortsatt høye olje- og gasspriser. Usikkerheten i Kina kan dempe presset i oljemarkedet, men fortsatt er det press i hele den verdikjeden fra blant annet krigen i Ukraina, sier Bernhardsen i Nordea.

– Det gjør nok at Oslo Børs kan klare seg bedre enn markedet ellers. Men vi har ikke tro på at det globale markedet skal blir veldig surt fremover. Det skjer mye, og det blir urolig når ny informasjon skal fordøyes. Men det kan komme roligere perioder der man fokuserer mer på inntjeningen, og da kan det se mer positivt ut, fortsetter han.

Venter knallsterk resultatsesong

Denne uken starter resultatsesongen for alvor på Oslo Børs, og rapporter fra selskaper som Gjensidige, Yara, Aker BP og DNB står på kalenderen.

På forhånd er det ventet at skyhøye råvarepriser vil gi solid resultatvekst for flere av børskjempene. Og ifølge investeringsdirektør Robert Næss i Nordea ligger Norge for øyeblikket an til den høyeste resultatveksten i 2022, av 24 land som inngår i indeksen for utviklede markeder.

– Det er ganske enestående. Det er ikke andre utviklede markeder som har like høy vekst som Norge, sa Næss til E24 denne helgen.

Også Bernhardsen i Nordea venter en god resultatsesong – spesielt i energibransjen.

– Estimatene har kommet opp en del i det siste. Det blir nok en bra resultatsesong, men om man klarer å slå estimatene er usikkert. Forventningene kommer jo opp når oljeprisen ligger såpass høyt som den har gjort i det siste. Vi kommer til å se sterk vekst basert på de høye prisene, særlig i energibransjen.

Milliardkontrakt til Seadrill-selskap

Uken starter imidlertid rolig, men noen av børsselskapene har kommet med resultatoppdateringer fra kvartalet som gikk:

Boligriggselskapet Prosafe melder om en utnyttelsesgrad på 68,1 prosent for riggene. Det er det høyeste nivået siden 2015, og opp fra 25,7 prosent i samme periode i fjor, ifølge selskapet. Aksjen faller to prosent i tidlig handel.

BW Energy melder om en bruttoproduksjon på rundt 11.600 fat om dagen på Torute-feltet – eller like over én million fat i hele kvartalet. Kontaktbalansen var på 111 millioner dollar ved utgangen av første kvartal, fra 150 millioner dollar på slutten av kvartalet før. Aksjen faller 3,88 prosent.

Ellers har selskapet Sonadrill Holding, som er halvt eid av Seadrill og halvt av Sonangol, meldt om en borekontrakt på ti brønner i Angola. Kontrakten har en ventet verdi på 1,45 milliarder kroner.

Resultatrush fra tek-kjempene

I løpet av uken skal noen av verdens aller største selskaper åpne regnskapsbøkene sine for kvartalet som gikk. Det inkluderer Meta (Facebook), Microsoft, Amazon, Apple og Google-eier Alphabet.

Fra før er den amerikanske samleindeksen S&P 500 ned omtrent ti prosent for året.

– Jeg tror dette vil snu utover i 2022. Hvor vi ender til slutt er vanskelig å si, men jeg tror ikke S&P 500 vil ende på minus 10 prosent for året som helhet. Vi tror markedet kommer tilbake når man får krig og den verste renteoppgangen litt på avstand, gitt de gode inntjeningsutsiktene som det ligger an til, sier Bernhardsen i Nordea.

– Denne uken kommer de store teknologiselskapene i USA med tall. Jeg tror det blir viktig. IT-sektoren har slitt med høyere renter. Vårt syn er at sektoren kan takle høyere renter, men det henger på at de kan levere gode tall.