Nicolai Tangen blir ny sjef for Statens pensjonsfond utland, også kalt oljefondet.

Nicolai Tangen blir ny sjef for Oljefondet. Her er han fotografert i London. Foto: Kjartan Bjelland

Dermed skal han lede arbeidet med å forvalte Norges oljeformue, som nå er på rundt 10.000 milliarder kroner.

– Dette er ikke bare drømmejobben min. Det er drømmen min, sier Tangen.

– Jeg er en beskjeden sørlending. Jeg har vært interessert i finans siden jeg var liten gutt og gikk aviser og solgte blomster på restauranter – og kjøpte aksjer for pengene, fortsetter han.

Utnevnelsen ble kjent under en pressekonferanse i Norges Bank torsdag.

– Det er en fantastisk ære å ta over ledelsen av oljefondet, og det er et stort ansvar å passe på Norges og alles sparepenger. Yngve Slyngstads sko er naturligvis veldig store å fylle, sier han.

Tangen, som er født i 1966, er på 41. på Kapitals liste over de 400 rikeste nordmennene med en nettoformue på 5,5 milliarder kroner.

Slyngstad, som har ledet Statens pensjonsfond utland i tolv år, varslet i fjor høst at han gir seg.

Oljefondet er et av verdens største fond og eier nesten 1,5 prosent av alle verdens børsnoterte aksjer. De første kronene ble satt inn i fondet i 1996 og siden den gang er det blitt tilført 3.300 milliarder kroner i oljeinntekter. Over halvparten av fondets verdi er avkastning på investeringene.

Fakta Nicolai Tangen (53) Født og oppvokst i Kristiansand Bosatt i London med sin norske kone Katja og tre barn. Utdannelse/arbeidserfaring: Handelsgym i Kristiansand 1985

Franskstudier Caen, Frankrike 1986

Forsvarets Russiskkurs, Oslo, 1987-1988

Første år på NHH i Bergen 1988-1989

Økonomistudier ved The Warton School of the University of Pennsylvania 1989-1992

Analytiker i den britiske investeringsbanken Cazenove 1992-1997

Analytiker og medeier i Egerton Capital, et av Europas første hedgefond, 1997-2002

Mastergrad i kunsthistorie ved The Courtauld Institute of History of Art, London, 2003-2005

Mastergrad i sosialpsykologi ved London School of Economics, 2015 - 2017

Eier, gründer og forvalter av AKO Capital, et hedgefond som startet i 2005 og som nå har ca 100 milliarder kroner i forvaltning og 67 ansatte ved kontoret i Londons West End

Kristiansanderen Nicolai Tangen var med på pressekonferansen via videolink.

– Jeg skulle gjerne ha truffet dere på en mer analog måte, men så er det ekstraordinære tider, sa Tangen, ifølge Aftenposten.

Han blir fondets tredje sjef noensinne.

– Det er en fantastisk ære å få ta over ledelsen av Oljefondet. Samtidig er det et enormt ansvar, sier Tangen.

Tangen stod ikke på søkerlisten til stillingen, men Norges Bank har ifølge Aftenposten brukt et hodejegerfirma som tok kontakt med Tangen. Foto: Kjartan Bjelland

Ble headhuntet

For 15 år siden satte Tangen opp det europeiske investeringsfondet AKO Capital, som forvalter rundt 150 milliarder kroner. Han tar over roret i Oljefondet i september, og sier at han vil legge eiendelene sine inn i en veldedig stiftelse.

Tangen stod ikke på søkerlisten til stillingen, men Norges Bank har ifølge Aftenposten brukt et hodejegerfirma som tok kontakt med Tangen.

– Vi har hatt et bredt søk og en grundig prosess. Det har vært mange aktuelle, gode navn på blokken, også ut over de som stod på søkerlisten. Både gode kvinnelige og mannlige kandidater, sier sentralbanksjef Øystein Olsen, som presenterte den nye lederen for fondet.

Debatt om kunstgave

Nicolai Tangen har de siste årene vært mye i mediebildet på Sørlandet som følge av hans mye omtalte kunstgave til Kristiansand. Når Kunstsilo står ferdig er planen at 2700 av hans kunstverk, som nå står rundt om i Europa, samles i Kristiansand.

Kunstsilo skal stå ferdig i 2022. Da skal også hele Tangen-samlingen fraktes til Kristiansand. Det har skapt mye debatt i Kristiansand, noe Tangen kommenterte slik til Fædrelandsvennen i juni i fjor:

–Jeg hadde nok ikke sett for meg at det skulle bli så betent. Det er vanlig at kunst engasjerer og skaper debatt, men i Kristiansand er frontene blitt veldig steile.

– Betydelig fall

Oljefondet har hatt en negativ absolutt avkastning på 16,2 prosent så langt i år. I kroner er tapet 1.330 milliarder. Ved markedsslutt onsdag kveld hadde fondet en verdi på 10.127 milliarder kroner.

– Det har vært et betydelig fall i verdens aksjemarkeder i løpet av de siste ukene. Når fondets verdi er høyere enn ved årsslutt, er det fordi kronen har svekket seg i like stor grad som aksjemarkedene har gått ned, sa avtroppende oljefond-sjef Yngve Slyngstad på pressekonferansen.

