Maria Barstad, salgssjef for Møtebyen Kristiansand, ønsker å trekke flere internasjonale konferanser til byen, noe salgssjef Anette S. Berntsen ved Thon Hotel Norge er mer enn klar for. Her er de samlet i konferansesalen Stup i åttende etasje av det nyoppussede hotellet. Foto: Jacob J. Buchard