Det er Nidar-eier Orkla som har tatt ut søksmålet.

Årsaken er at Mondelez-eide Freia i fjor relanserte sin luftige melkesjokolade Boble.

Blåfargen på emballasjen ble mistenkelig kjent for dem.

– Vi mener Boble fra Mondelez er for lik den norske folkefavoritten Stratos som har vært på markedet i snart 90 år, skriver kommunikasjonsdirektør Elisabeth Aandstad Ekheim i Orkla i en e-post til E24.

De krever nå at Mondelez forbys å selge og markedsføre Boble i nåværende form, i tillegg til erstatning for salget som allerede har funnet sted.

Nettavisen var først ute til å omtale tvisten tilbake i september i fjor. Også Dagbladet Børsen har skrevet om tvisten.

– Var de nødt?

Stratos kom på markedet helt tilbake i 1936. Nå er de redd for at Boble-sjokoladen vil utvanne fargespråket i det de kaller «Stratos-blå».

– Første gang Boble kom på markedet var den gul, nå er den hovedsakelig Stratos-blå. Spørsmålet vi stiller oss, er om de var nødt til å kopiere Stratos for å få fart i salget av Boble, sier Ekheim.

De to sjokoladene side om side i butikken. Foto: Malene Strande Cae / VG

– Både Patentstyret og Klagenemnda har vært uenige med Orkla i denne saken. At de likevel velger å ta saken inn for retten tar vi til etterretning, skriver kommunikasjonssjef Øyvind Olufsen i Mondelez i en e-post.

– Freia Boble Melkesjokolade er hovedsakelig gul, uansett hvor mye noen påstår noe annet. Så har vi valgt blå som tilleggsfarge for å symbolisere luft.

Dette gjør Mondelez med alle variantene av melkesjokolade, opplyser Olufsen, der gul er hovedfargen, og tilleggsfargen symboliserer tilsetningen.

– Vi har selvsagt ikke noe behov for å kopiere konkurrentene våre, skriver Olufsen, og minner om at Freias sjokolader har vært «folkefavoritt i 130 år».

Assosierer med luft

– Freia Boble melkesjokolade har vært tidenes lansering for oss, og vi har slitt med å dekke den enorme etterspørselen. Det skyldes neppe fargen på emballasjen, sier Olufsen.

Freia skrev i en pressemelding i fjor at de ser frem til å få saken belyst i Oslo tingrett.

Også i Freias sluttinnlegg til retten, ført i pennen av DLA Piper, kommer argumentet om at blåfargen symboliserer luft, frem.

«Hovedfargen på emballasjedesignet er Freias velkjente gulfarge, og blåfargen illustrerer himmel, luft og bobler som er benyttet som dekor på en deskriptiv måte», heter det der.

Det er ikke Orkla helt med på.

«De snylter»

– Freia anfører at blåfargen de har brukt illustrerer himmel, luft og bobler. Kan Orkla være enig i at folk flest uansett tenker på blå hvis de skal tenke på en farge for luft?

– Vi har gjort undersøkelser som viser at mer enn 7 av 10 nordmenn oppfatter blåfargen som et varemerke for Stratos, og det sier noe om hvor unik blåfargen er for Stratos, svarer Elisabeth Aandstad Ekheim i Orkla.

– Til forskjell fra melkesjokolade, der gult design er vanlig kategorifarge, har Stratos vært alene i det norske markedet om å bruke den karakteristiske blåfargen for porøs sjokolade i snart 90 år.

«(...) utformingen av Freia Boble-emballasjen har hatt til hensikt å etterligne Stratos-blå. Ved å dra veksler på den unike blåfargen og assosiasjonene tilknyttet denne, snylter Mondelez på [Orkla]s innsats og resultater», heter det i stedet i Mondelez’ sluttinnlegg til Oslo tingrett.

– For oss er det helt avgjørende å beskytte merkevarene våre mot det vi oppfatter som forsøk på etterligning. Farge er en viktig del av designuttrykket og merkevareidentiteten som er innarbeidet over år, sier Ekheim.

Hun ønsker imidlertid å presisere én ting:

– Dette handler ikke om at Mondelez ikke skal få lage porøs sjokolade og konkurrere med Stratos. Men de må finne sitt eget uttrykk og konkurrere på en fair måte.

Oslo tingrett har satt av tre dager til saken, som begynner mandag.

Øyvind Olufsen ble først sitert på at Stratos «har vært folkefavoritt i 130 år». Det riktige er at Freias sjokolader «har vært folkefavoritt i 130 år», ifølge Olufsen. Freias Stratos-konkurrent Boble ble lansert første gang i 2012, som en avløser til Melkesjokolade Porøs.