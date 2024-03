Venter dyrere flybilletter

Mange europeiske flyselskaper nærmer seg nå aktivitetsnivåene de lå på før coronapandemien, da reiserestriksjoner og karanteneregler tynget flybransjen.

I 2023 landet flere europeiske flyselskaper rekordresultater, og i en fersk analyse spår flyanalytiker Jacob Pedersen i danske Sydbank nye inntjeningsrekorder i år.

I fjor førte blant annet høy reiselyst, lavere kapasitet sammenlignet med før pandemien og effektiviseringer hos selskapene til rekordresultater, trekker analytikeren frem.

– 2024 vil by på mer av det samme. Selv etter en periode med europeisk økonomi i lavgir er arbeidsledigheten nær rekordlav og holder forbrukernes reiselyst høy, noe som gagner billettprisene, skriver Pedersen i sin rapport om europeisk luftfart.

Norwegian skiller seg ut

Her hjemme landet Norwegian et driftsresultat for 2023 på rekordhøye 2,23 milliarder kroner.

I regnskapsåret 2023 hadde SAS på sin side nok et dundrende underskudd. Blant annet har en svak svensk krone mot dollar og euro, i tillegg til høye drivstoffpriser, gjort store innhugg i selskapets resultater.

Norwegian skiller seg ut på den positive siden med god resultatfremgang, ifølge analytikeren.

– Også SAS og EasyJet viser fremgang, men fra mindre gunstige nivåer, skriver Pedersen.

Blant faktorene som vil legge press på kostnadsbildet, trekkes avgifter og lønnsøkninger frem.

Vil passere «magisk grense»

I 2023 var aktivitetsnivået for mange europeiske flyselskaper nærme nivåene fra 2019, altså før coronapandemien.

– Vi er nå meget tett på, og i løpet av 2024 vil langt på vei de fleste av selskapene passere den magiske grensen – med SAS og Norwegian som lokale unntak, skriver Sydbank-analytikeren.

Pedersen trekker frem Norwegian som et av selskapene som er langt unna tidligere nivåer, noe han knytter til fraværet av langdistanseflyvninger.

Globalt er passasjertallene svært nærme 2019-nivåer. Kapasiteten er nå på 99,5 prosent av nivået før pandemien, ifølge tall fra den internasjonale luftfartsorganisasjonen IATA. For forretningsreiser er nivået anslått å være rundt 20 prosent under 2019-nivå.

Venter dyrere flybilletter

Sydbank tror billettprisene vil øke i 2024 fra allerede høye nivåer i 2023 og at «muligheten for å skyve kostnadsøkninger over på forbrukerne aldri har vært bedre», særlig i høysesongen.

– Det skyldes blant annet at kapasitetsutviklingen – altså antall fly i luften – hos flere flyselskaper først nå er på vei tilbake på nivået fra før pandemien, skriver analytikeren.

Med færre fly i luften i høysesongen vil prisene også stige.

– Riktignok blir det levert nye fly til europeiske flyselskaper, men Boeing halter etter i leveringsplanene – særlig etter de siste problemene på 737 MAX-9-flyene, skriver analytikeren i rapporten.

Boeing har vært i store problemer de siste årene etter en rekke alvorlige hendelser.

Kan øke mindre her

Sydbank-analytikeren tror imidlertid at prisoppgangen kan bli mindre i Skandinavia enn ellers i Europa.

Han begrunner det med at SAS og Norwegian øker kapasiteten med 10 prosent i år.

– Kapasitetsøkningen kan bety at tendensen til billettprisøkninger gjennom 2024 blir knapt så massiv her hjemme som andre steder i Europa, hvor de største aktørene vokser litt mindre, skriver han i rapporten.