Bjørn Dæhlie selger huset og forlater «skatteparadiset» Bø i Vesterålen

Samme uke som Bø-ordfører Sture Pedersen (H) tok et oppgjør med skatteflyktninger som ikke flyttet reelt til Bø, har Dæhlie nå lagt ut sin enebolig i skatteparadiset for salg.

– Det er nok noen som er altfor lite i Bø, det skal jeg tørre å si. Dem har jeg også tenkt å ta meg en prat med når året er omme, sa ordføreren til VG tidligere denne uken.

Pedersen understreker nå til VG at Dæhlie ikke er blant dem han sikter til.

– Tvert imot. Bjørn har vært her mye, og bidratt mye, sier han.

Ber om dobbel pris

Skikongen kjøpte den nesten 140 kvadratmeter store eneboligen 22. oktober i fjor, ifølge eiendomsregisteret. Prisen for boligen var 1,2 millioner kroner.

Til VG uttalte Dæhlie at flyttingen skyldtes Bø kommunes holdning til formuesskatt.

Dæhlie er en av flere profilerte kapitalsterke menn som flyttet til kommunen i fjor, etter at Bø senket formuesskatten fra 0,8 til 0,35 prosent.

Boligen ligger nå ute til salgs for mer enn dobbel pris: 2.600.000 kroner.

Det er etter at boligen skal ha vært gjennom oppussing og flere oppgraderinger.

Ordføreren bekrefter

– Jeg bor ikke et sted hvor jeg ikke trives. I første omgang er dette et prøveprosjekt. Vi har gledet oss, sa Dæhlie og kona Vilde Falck-Ytter i et intervju med Bladet Vesterålen tidligere i år.

Men nå har altså mannen med åtte olympiske gull avsluttet prøveprosjektet.

Ordfører Sture Pedersen bekrefter til VG at Dæhlie er på vei vekk fra kommunen.

– Jeg har snakket med Bjørn om dette. Jeg er veldig glad for at Bjørn har bodd her, og vi har ennå store ambisjoner her sammen, selv om han nå flytter vekk.

VG har ennå ikke fått svar på våre henvendelser til Dæhlie.

– Forfulgt av pressen

Pedersen retter samtidig skyts mot pressens dekning av Dæhlis flytting til Bø:

– Bjørn Dæhlie har vært forfulgt av pressen. Han har blitt behandlet urettferdig, og ikke bra av deler av pressen. Det har vært en belastning for både ham og meg. Uansett hva noen av oss har uttalt oss om, så har det handlet om formuesskatt. Absolutt alt, uansett.

Beslutningen til Dæhlie og flere andre profilerte, formuende menn om å flytte til Bø etter kommunens skattekutt skapte flere reaksjoner. Deriblant SVs Kari Elisabeth Kaski uttalte seg kritisk til flyttingen, mente at noe av glansen til nasjonalikonet forsvant:

– Det er også synd at Bjørn Dæhlie som mange har som forbilde, uttrykker så tydelig at flyttingen skyldes en lavere skatteregning. Han snakker ned den norske modellen, som er basert på at alle bidrar etter evne, uttalte Kaski til Nettavisen i fjor.

– Havnet i skyggen

Høyre-ordføreren utdyper mener skattekuttene har overskygget hvor mye oppsving næringslivet i regionen har fått av millionvelgjørerne som har flyttet nordover.

– Det gjør at de gode intensjonene om å investere her i Bø og i Nord-Norge har havnet helt i skyggen, sier Pedersen fortvilt.

Ordføreren forteller at han har pratet med Dæhli om flytting fra kommunen i Vesterålen.

– Jeg har selv tatt opp at han må vurdere det. Jeg vil at alle skal ha det godt, og hans familie hadde det ikke godt som følge av dette, og det medietrykket. Da må man ta noen grep.

– Springer ikke fra skatt

Pedersen er full av lovord for skikongen:

– Både han og familien har stilt opp og bidratt i Bø. Og jeg har fått forsikringer fra Bjørn om at han vil fortsette å investere og satse her for fullt, og det er jeg glad for, sier han og legger til:

– Jeg er ikke redd for at han ikke kommer til stille opp. Jeg tror heller han kan komme til å bli enda mer offensiv, bare for å vise at hans motivasjon er å skape noe - ikke springe fra skatten.