Nedstengning av oljefelt rammer gassleveranser til Europa

Produksjonen på Ivar Aasen ble stanset klokka 10, opplyser Aker BP-talsmann Ole Johan Faret til Dagens Næringsliv. Lundin-talskvinne Frøydis Eldevik opplyser at det samme gjelder Edvard Grieg-feltet.

Olje fra flere felt sendes i rør til Stureterminalen, som ble stengt ned torsdag morgen.

Equinor stenger også produksjonen på Grane, Oseberg og Troll A-feltene, men produksjonen på Troll B og C samt Kvitebjørn og Visund opprettholdes. Også Equinors Kollsnes-anlegget er stengt ned.

Rammer gassleveranser

Det gir problemer med gassleveransene til Europa ettersom gassen ikke kan transporteres så lenge anlegget på Kollsnes er stengt. Anlegget står alene for 30 prosent av gassleveransene til Europa.

– Det blir reduksjon i leveransene, men det er ikke mulig å si hvor store. Det avhenger av varighet på nedstengningen på Kollsnes. Vi jobber med minimere konsekvensene for kundene i Europa og selskapene som eksporterer norsk gass, sier Lisbet Kallevik, kommunikasjonsleder hos Gassco, til Stavanger Aftenblad.

Foreløpig ligger det fortsatt gass lagret i systemet, dermed vises ikke konsekvensene av nedstengningen umiddelbart.

Equinor bestemte seg for å stenge ned driften på anlegget torsdag morgen.

Føre var

– Personell på Sture som ikke har beredskapsoppgaver blir også evakuert. Nedstengning og evakuering gjennomføres som et føre-var-tiltak, skriver Equinor i en pressemelding.

Stureterminalen er en olje- og gassterminal og utskipningshavn for råolje og LPG. Terminalen mottar råolje fra Oseberg-området via en 115 kilometer lang oljerørledning fra Oseberg Feltsenter, og råolje fra Grane-feltet via en 212 kilometer lang oljerørledning.

Anlegget har to kaianlegg som kan motta oljetankere på opp til 300.000 dødvekttonn. I dag anløper rundt 120 oljetankskip og LPG-tankskip Stureterminalen årlig.