LYNGDAL: – Tenk at jeg har blitt så glad i en låt som handler om en planke, sier Cecilie Persson Bruserud.

I en fersk musikkvideo synger hun om byggebransjens mest omtalte planke-dimensjon – en «to–fire».

Skuespilleren Peter Grindem ble hentet inn fordi han skal være flink til å knekke sammen foran kamera. Foto: Media Sør AS

Birkeland Bruk, som har hovedkontor i Lyngdal, bestilte videoen fra Media Sør AS, som har tilhold i samme kommune.

– Vi har nok dratt dette litt lengre enn kunden kunne forvente, bemerker Remi André Netteland, produsent og daglig leder for Media Sør AS.

Bedriftsfest

Musikkvideoen handler om planken «to-fire». Her er skuespiller Peter Grindem i aksjon. Foto: Media Sør AS

Familiebedriften Birkeland Bruk har hovedkontor i Lyngdal. Bedriften, med rundt 200 ansatte, består av syv Byggvell-byggevareforretninger på strekningen fra Sola til Vennesla. I tillegg har bedriften et høvleri og produksjon av ulike produkter i Kvås i Lyngdal.

Konsernet hadde en omsetning på 608 millioner kroner i 2021.

Det var i forbindelse med en bedriftsfest lørdag at «to–fire»-videoen hadde premiere.

– «To–fire» er den plankedimensjonen som benyttes mest i forbindelse med reisverk på mindre boliger og byggverk som lekehytter og lignende. Disse plankene er to tommer høye og fire tommer breie, forklarer Arnt Helge Sandvik, administrerende direktør for Birkeland Bruk, som sier at den nye videoen i utgangspunktet ble laget for internt bruk.

– Videoen ble så bra og morsom at det var litt for dumt kun å vise den for 200 ansatte. Derfor deler vi den på sosiale medier, sier han.

Tirsdag hadde videoen 23.000 visninger på Facebook.

– Synger med innlevelse

Lyngdølen Cecilie Persson Bruserud er vokalist i videoen. Foto: Media Sør AS

Lyngdølen Cecilie Persson Bruserud, som er småbarnsmor og som jobber som konsulent i en misjonsorganisasjon, er hovedvokalist i videoen. 32-åringen er med i gospelkoret Safari, og hun deltok i The Voice i 2013.

– Jeg lurte litt på hvordan jeg skulle klare å formidle budskapet med «passion» og ekte følelser. Men så har jeg vokst opp med en pappa, onkler og en bestefar som snakket om «to–fire» hele tida. Jeg har faktisk vokst opp i et «to–fire»-miljø. Derfor fikk jeg ut litt frustrasjon gjennom sangen, i den forstand at jeg ikke helt har forstått hva disse målene betyr. Jeg kunne synge dette fra hjertet. Det ble bare veldig gøy og morsomt når vi fikk dukket ned i teksten, sier hun.

Artisten Christian Ingebrigtsen er en av dem som har skrevet teksten til låten, og han hjalp Bruserud med å spille inn hennes bidrag til videoen i Ingebrigtsens studio i Oslo.

Ansatt og kjendiser

Lyngdølen Anders Bjelland, som jobber i Birkeland Bruk, er en av vokalistene i videoen. Foto: Media Sør AS

Lyngdølen Anders Bjelland, som jobber i Birkeland Bruk, er også vokalist i videoen.

Martine Camilla Brænna, som blant annet er kjent fra Skal Vi Danse, danser i en glinsende drakt i videoen. Spinn dansestudio fra Kristiansand deltar også.

Danseren Martine Camilla Brænna danser i en glinsende drakt. Foto: Media Sør AS

I tillegg er blant andre Camilla Herrem, håndballspiller for Sola Håndball, Zlatko Tripic, fotballspiller for Viking og Thomas Berg-Paulsen, hockeyspiller for Stavanger Oilers med i musikkvideoen. Dette er klubber som Birkeland Bruk sponser.

Fotballspilleren Zlatko Tripic deltar også i videoen. Foto: Media Sør AS

– Vi laget låten fra bunnen av. Vi ønsket å hylle verdens minste problem, at en «to–fire» ikke er nøyaktig to ganger fire tommer. Den er litt mindre, oppsummerer Remi André Netteland.

Skuespilleren Peter Grindem har også en rolle i filmen. Han knekker sammen da det altså viser seg at «to–fire»-planken ikke er nøyaktig to ganger fire tommer.

Håndballspiller Camilla Herrem har også en rolle i musikkvideoen. Foto: Media Sør AS

– Vi leide inn en skuespiller fra Oslo som er god til å gråte. Peter Grindem er flink til å knekke sammen på kommando, forklarer Netteland.

– Det virker ikke som dere har hatt så mange begrensninger budsjettmessig her?

– Jo, vi har hatt begrensninger. Men noe av poenget var å få videoen til å se dyr ut. Det er første gang firmaet vårt lager en slik type musikkvideo, og vi synes det er gøy vise verden hva vi kan få til, sier produsenten.