Dette koster det å lade en Tesla tirsdag

Tirsdag måles den høyeste strømprisen i Sør-Norge noensinne.

Det fikk den nye olje- og energiministeren til å love å innføre tiltak for å hjelpe dem som sliter med å betale strømregningene.

E24 fått hjelp av strømleverandøren Ishavskraft til å regne ut hvor mye en rekke aktiviteter kan koste deg denne uken og tiden fremover.

Lading av elbil koster dyrt

Du vil trolig betale rundt 2,5 kroner kilowattimen for strøm i Sør-Norge tirsdag, ifølge estimatet Ishavskraft legger til grunn. Da er alt av nettleie, avgifter, moms og strømselskapenes påslag tatt med i estimatet.

Dette blir da prisene for en del av tingene du kanskje har gjort tirsdag:

En dusj på ti minutter kan koste 16,25 kroner.

Full belysning i alle rom i 12 timer ligger på litt over 32,4 kroner.

Hvis du lader en Tesla helt opp fra tomt batteri, koster det rundt 250 kroner.

Om du derimot bare skal lade elsparkesykkelen helt opp, koster det kun 62,5 øre.

Mobilen kan du lade uten å bekymre deg spesielt mye for økonomien. Det koster bare 2,5 øre.

Oppvarming er blant tingene som betyr mest for strømregningen. 16 timer med en effekt på 3300 watt kommer på 132 kroner. Hvis varmekablene på badet står på i 12 timer på 1500 watt, ender det med å koste 45 kroner. Å ha på panelovnene i 12 timer på 1000 watt ender på 30 kroner.

Har du fortsatt ikke sett Netflix-snakkisen Squid Game? Hvis du setter av 9 timer til å se alle episodene tirsdag koster det rundt 2,25 kroner i strøm.

Hvis Squid Game kombineres med lasagne-middag, koster det rundt 5,5 kroner å ha lasagnen stående i ovnen i en time.

Dersom du satser på noe mer tradisjonelt, kan fårikål-koking koste 15 kroner om stekeplaten skal stå på i 3 timer.

Gjennomsnittspris på 1,3 kroner

Strømprisene er tirsdag oppe i 1,43 kroner kilowattimen i snitt gjennom dagen både på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet, ifølge strømbørsen Nord Pool.

Det er rundt 11 øre opp fra den forrige toppnoteringen på mandag, da prisene gjorde et byks oppover. I tillegg kommer nettleie, avgifter og moms.

1,43 kroner kilowattimen er den høyeste døgnprisen noensinne i Sør-Norge, skriver Europower-Energi.

For dem i Sør-Norge som er frykter høye strømpriser gjennom vinteren, er det ikke mye trøst i anslaget for tiden fremover, ifølge sjefanalytiker Sigbjørn Seland ved Storm Geo.

– Gjennomsnittlig spotpris frem til april ligger på rundt 1,30 kroner per kilowattime, sier Seland.

– Vi har bare så vidt begynt på forbruksøkningen. Vi er et land som forbruker strøm til oppvarming, og vi er i et kaldt land, sier sjefanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight.

Forbrukerrådets beste tips

– Den billigste strømmen er den du ikke bruker, men hvor mye du kan spare vil variere veldig mellom husholdningene, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Iversen råder til enkle grep som kortere dusjer, lavere innetemperaturen mens man sover eller er på jobb, og korte og effektive luftinger.

– Bruk sunn fornuft. Det kommer du ekstremt langt med, sier Tom Eirik Olsen, handelssjef i Ishavskraft.

Han ber folk om å ikke tenke så mye på de utallige strømtipsene som florere nå.

– Tenk på de to viktigste tingene. Det er oppvarming av boligen og bruken av varmtvann. I tillegg har elbil, som en del jo har nå, også betydning, sier Olsen

Dersom du opplever at du har en dyr strømavtale, oppfordrer Thomas Iversen i Forbrukerrådet deg til å finne en ny en på strompris.no. Står du mellom spotpris og fastpris, er det lurt å huske på at spotprisavtaler tradisjonelt sett er det mest prisgunstige over tid.

Vis fakta ↓ Gjennomsnittlig energiforbruk Rundt 55 prosent går til oppvarming

Rundt 20 prosent går til oppvarming av vann

Rundt 10 prosent går til belysning

Rundt 15 prosent går til annet i huset som går på strøm Kilde: Enova

– Husk at strøm er strøm, og produktet er helt identisk enten du har en dyr eller billig strømavtale. De forskjellige spotprisavtalene gjør ikke noe med selve strømprisen, men selskapenes påslag og månedspris vil variere mellom de forskjellige avtalene, sier han.

Ønsker man mer forutsigbarhet, kan en fastprisavtale være noe å tenke på. Likevel vil ikke Iversen anbefale en fastprisavtale med over seks måneders bindingstid ettersom strømprisen fort kan falle betydelig til våren.