Sier opp over 30 ansatte

Entreprenørfirmaet Br. Thorkildsen kutter i arbeidsstokken.

Br. Thorkildsen hadde i 2018 ansvar for riksvei 9-utbygging ved Skomedal. Foto: Kjetil Nygaard

FARSUND: På grunn av manglende jobber fremover har styret i entreprenørfirmaet Br. Thorkildsen besluttet å nedbemanne, skriver Lister24.

– Vi avslutter mange jobber nå frem mot jul. Etter det har vi for lite jobber til at vi kan beholde alle de ansatte vi har i dag. Derfor har ledelsen bestemt at firmaet må bli mindre, og nedbemanner derfor med mellom 30 og 35 ansatte. Noen av disse er også midlertidig ansatte, sier daglig leder Knut Thorkildsen til Lister24.

Han viser til at det for tiden er overkapasitet i markedet i entreprenørbransjen.

– Det er mange som sliter med å ikke ha nok jobber i bransjen vår. Vi har tidligere uttrykt at vi var redd for vinteren. Når vi i tillegg ikke har fått noen jobber som vi trodde vi skulle få, så ser vi ingen annen mulighet enn å gå til nedbemanning, sier Thorkildsen.

Firmaet ble etablert i 1983 og som i dag har kontor i Røssevika i Vanse, har ligget på mellom 100 og 110 ansatte. Den siste tiden har de, ifølge Lister24, hatt 105 ansatte.