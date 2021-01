Strømprisen tredoblet på én uke: – Kan gå svært høyt

I en av ettermiddagstimene fredag må du ut med over 1,14 kroner kilowattimen for strøm, og det er før nettleie og avgifter legges til.

Illustrasjonsbilde. Foto: Kjetil Malkenes Hovland, E24

Det viser tall fra strømbørsen Nord Pool.

Strømprisen i Sør-Norge har tredoblet seg siden forrige fredag, da den lå på 27 øre kilowattimen.

Fredag ligger kraftprisen på nær 80 øre kilowattimen i snitt.

Dette gjelder bare for selve kraftprisen. På din strømregning kommer også nettleie og avgifter i tillegg.

Mellom klokken 17 og 18 fredag ligger strømprisen på 1,14 krone, utenom nettleie og avgifter. Det betyr at prisen på strømregningen fort kan havne på rundt to kroner kilowattimen.

Årsaken til oppgangen i prisene er utsikter til kaldere vær enn det som er normalt i hele Norden, kombinert med at det blåser relativt lite. Det betyr at norske, svenske og danske vindkraftverk leverer mindre kraft.

Nord-Norge er imidlertid unntaket. Mens resten av landet betaler 70 øre kilowattimen i snitt torsdag, betaler nordlendingene 29 øre kilowattimen, ifølge Nord Pool.

Fredag betaler kunder Nord-Norge 34 øre kilowattimen, mens resten av landet betaler rundt 80 øre.

– Relativt uvanlig

Det skjer ikke så ofte at man ser kraftpriser på 70 øre kilowattimen i Norge, ifølge Wattsight-analytiker Tor Reier Lilleholt.

– Dette er relativt uvanlig, fordi vi sjelden ser slike temperaturer. Vi har ikke hatt stabile temperaturer under normalen i en så lang periode som prognosene viser nå på flere vintre, sier Lilleholt til E24.

– Det er to år siden strømprisen har vært så høy som torsdag, sier han.

Ishavskraft anslo tidligere i uken at en sørnorsk husholdning vil betale rundt 19.000 kroner i strøm i år, som er om lag 4.000 kroner mer enn det uvanlige strømåret 2020, hvor det var varmt vær og mye vann i magasinene, og strømmen var svært billig.

I 2019 betalte en vanlig strømkunde til sammenligning rundt 23.000 kroner i året.

– Skal bli enda strammere

Wattsight-analytikeren påpeker at det europeiske kraftsystemet er i endring. Det er økt innslag av varierende produksjon som vindkraft i Norden og Europa, mens kullkraft som er mer kontrollerbar blir lagt ned av klimahensyn.

Hvis det blir kaldere vær, kan prisene stige enda mer.

– Dette er bare en begynnelse hvis vi får en kapasitetsutfordring i systemet. Det skal bli enda strammere i neste uke. Men vinden skal også bli noe bedre, og det hjelper særlig for strømforsyningen i Sverige.

– Det er kaldt og lite vind i Europa nå, og da går prisene i Norge raskt opp mot nivået på kontinentet, sier Lilleholt.

– Kan gå svært høyt

Prisnivået på over én krone i en enkelttime torsdag er veldig høyt. Men Lilleholt sier at prisene kan gå langt høyere hvis været blir kaldere og systemet sliter med å levere nok kapasitet.

– Dette har vært et uvanlig prisnivå de siste årene, men det er innenfor vanlige svingninger hvis vi ser på de siste ti årene. Men markedet er skjørt fordi vi har fjernet mye kullkraft i Europa, og det er mer vind i systemet, sier Lilleholt.

– Da blir systemet testet på kalde dager uten vind, og i verste fall kan prisene gå svært høyt, sier Lilleholt.

Han sier at værvarslene viser et snitt på minus fem grader i de store nordiske byene, og at det i midten av neste uke er meldt minus syv til åtte grader.

– Da vil forbruket øke enda mer. Vinden er også meldt nokså lav. Så her må man være forberedt på nye overraskelser, sier Lilleholt.

En trøst er at periodene med høye priser sjelden varer veldig lenge. Og værskifter vil kunne endre prisene raskt.

– Det er ikke så mange dager og timer som får så høye prisnivåer. Stabiliserer været seg nærmere normalen, så vil også prisene falle, sier Lilleholt.