Morrow ansetter Audi-topp

Lind kommer fra Audi AG, hvor han har jobbet som leder for batteriutvikling og vært involvert i å utvikle batteriene til Audi e-tron, skriver Morrow i en pressemelding.

– Jeg ser frem til å bidra til at Morrow Batteries utvikler og industrialiser de mest avanserte og bærekraftige battericelleteknologiene i bransjen. I Morrow får jeg muligheten til å være i forkant av teknologiutviklingen, og sammen med våre kunder og partnere vil vi produsere batterier for en grønnere fremtid, sier Lind i pressemeldingen.

Lind starter i stillingen 1. august 2021 og vil etter hvert vil flytte til Agder. Der skal han lede oppbygningen av Morrow's Industrialization Center (MIC).

– Vi er glade for å få Juergen med på laget. Han har solid erfaring med å bygge batteriutviklingssentre for Audi og tilfører viktig kompetanse og nettverk til lederteamet vårt. Med Juergen har vi sikret oss den kunnskapen og erfaringen vi trenger for å lykkes med å utvikle skreddersydde kundeprogrammer som sikrer konkurransefortrinnet vårt, sier Terje Andersen, administrerende direktør i Morrow Batteries.

Grimstad og Arendal

I april ble det kjent at Morrow skal bygge et innovasjonssenter i Grimstad, som får navnet Battery Innovation Centre. I tillegg kommer en pilotfabrikk som skal ligge i Eyde energipark i Arendal, der hovedfabrikken, eller «gigafabrikken», etter hvert skal etableres.

Byggingen av innovasjonssenteret skal etter planen starte i tredje kvartal i år, og pilotfabrikken mot slutten av dette året. I disse avdelingene skal det på sikt jobbe opp mot rundt 200 personer, ifølge programdirektør Nina Hunsage Framås.

Som Fædrelandsvennen skrev tidligere denne uka er Morrow batteries i ferd med å ansette sine første spesialister. Til 12 stillinger har de fått i underkant av 300 søknader fra hele verden, fortalte Framås mandag.

Flere lederansettelser

Ansettelsen av Juergen Lind er dessuten en av flere rekrutteringer Morrow har gjort av sentrale ledere med solid batterierfaring, skriver Morrow i pressemeldingen: