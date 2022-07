STOCKHOLM (E24) Pilotstreiken i kriserammede SAS har vart i to uker. Nå har partene kommet til enighet, bekrefter styreleder i SAS – men selskapet understreker samtidig at avtalen ikke er signert.

Saken oppdateres.

Det er sprikende meldinger om hvorvidt det er en avtale klar mellom pilotene og SAS mandag kveld.

– En avtale er på plass, har leder for SAS Norge Flygerforening, Jan Levi Skogvang, bekreftet til Dagbladet Børsen.

Styreleder i SAS, Carsten Dilling, bekrefter også overfor svenske Dagens Industri:

– Vi har en avtale, nå skal vi bare få de siste underskriftene på plass.

450 piloter får tilbake jobben etter forhandlingene, sier Aleksander Wasland, leder i Norsk Flygerforbund, til NRK.

Samtidig understreker SAS i en børsmelding at en avtale ennå ikke er signert.

– På grunn av spekulasjonene i media ønsker SAS å presisere at ingen avtale er ennå signert mellom de to partene. Meglingsprosessen fortsetter, skriver selskapet.

JA OG NEI: SAS-styreleder Carsten Dilling (til høyre) sier selskapet har en avtale. Mens SAS børsmelder at de ikke har signert noen avtale. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters/NTB

Frontene har vært steile og konflikten fastlåst siden 900 piloter gikk ut i streik mandag for to uker siden.

Da hadde forhandlingene allerede blitt forlenget med hele fem dager, men likevel klarte ikke partene å komme til enighet.

Onsdag i forrige uke startet forhandlingene opp igjen i Stockholm. Helt frem til lørdag morgen virket det å være lite fremgang. Natt til søndag ble det forhandlet hele natten.

Selv om streiken blir avsluttet er det anslått at det vil ta et til to døgn før SAS-trafikken igjen går som normalt.

Disse har forhandlet med SAS: Vis mer ↓ SAS-pilotene har forhandlet med flyselskapet gjennom sammenslutningen SAS Pilot Group (SPG), som ledes av Martin Lindgren. Gruppen forhandler på vegne av fire pilotforeninger: SAS Norge Flygerforening (SNF), ledet av Jan Levi Skogvang og del av Parat

Norske SAS-flygeres forening (NSF), ledet av Roger Klokset og del av LO

Dansk Pilotforening (DPF)

Svensk Pilotförening (SPF)

Kranglet om avtalelengde

For fagforeningene har et sentralt krav vært at pilotene må gjenansettes etter å ha blitt permittert og oppsagt under pandemien. SAS har holdt fast ved at pilotene må søke på jobber i de nye datterselskapene SAS Connect og SAS Link.

Den siste uken har også lengden på tariffavtalen blitt et hett samtaleemne. 7. juli påsto de norske pilotlederne E24 at SAS skal ha fremsatt krav en åtte år lang tariffavtale uten streikerett, men at selskapet helst ville ha ti. Selskapet fikk sterk kritikk av en samlet fagbevegelse etter at saken ble kjent.

Mandag kveld venter presse fra hele Skandinavia på at SAS og pilotforeningene skal komme ut å bekrefte om de har en ny avtale. Foto: Martin Hagh Høgseth, E24

– Jeg tror de også vet at det vi har sagt er at vi definitivt trenger en langsiktig avtale, og i hvert fall en lengre avtale enn vi har hatt de siste årene, simpelthen fordi dette selskapet er kjent for sine forstyrrelser. Det har vært for mange streiker gjennom årene, sa SAS-sjef Anko van der Werff til kritikken.

Må kutte kostnader og hente penger Vis mer ↓ SAS står i en økonomisk krise. Konsernet lanserte i februar spareprogrammet «SAS Forward», som skal redusere årlige kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner. Selskapet har i tillegg varslet at det har behov for å omgjøre gjeld på 20 milliarder svenske kroner til aksjer og hente inn 9,5 milliarder svenske kroner i friske penger. Dette vil i så fall utvanne de eksisterende eierne. SAS har fått konkursbeskyttelse i USA, såkalt Chapter 11. I korte trekk betyr det at SAS’ kreditorer ikke kan begjære selskapet konkurs. Sverige og Danmark eier 21,8 prosent hver i SAS, mens Norge solgte seg helt ut av SAS allerede i 2018. SAS skylder penger til alle de tre landene, og de har valgt litt ulike strategier: Et politisk flertall i Danmark åpner for å konvertere SAS-gjeld til aksjer, og er også villig til å øke den danske eierandelen i SAS til mellom 22 og 30 prosent

Sverige har sagt at landet ikke er langsiktig eier i SAS og ikke vil skyte inn mer penger nå, men også svenskene er villige til å konvertere SAS-gjeld til aksjer

Også Norge åpner for å om gjøre SAS’ gjeld til den norske staten på 1,5 milliarder kroner til aksjer, men Norge vil ikke gå inn med friske penger

Tusenvis av kanselleringer

Godt over halvparten av SAS-avgangene til og fra Norge ble innstilt den første uken med streik.

Siden da har det ikke vært kontakt mellom partene, før SAS tok initiativ til et nytt møte i forrige uke.

Det er anslått av SAS at streiken har kostet selskapet mellom 100–130 millioner kroner om dagen. Torsdag forrige uke anslo selskapet at tapet var oppe i 1–1,3 milliarder svenske kroner. Over 2.500 avganger hadde da blitt kansellert.