Saken oppdateres...

Boligprisene i Norge sank nominelt med 1,6 prosent i juli. Korrigert for sesongeffekter sank prisene med 0,2 prosent, viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge som ble presentert onsdag.

Boligprisene pleier tradisjonelt å falle i feriemåneden, og det er færre boliger ute til salgs.

Økonomer trodde på forhånd at pilene ville peke oppover. DNB Markets ventet en sesongjustert juli-oppgang på 0,2 prosent, mens Handelsbanken estimerte en prisvekst på 0,3 prosent fra juni til juli.

– Markedet tok sommerferie

Boligprisene i Norge har så langt i 2022 steget med 7,1 prosent. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 3 749 690 kroner ved utgangen av juli.

– Boligmarkedet i Norge tok sommerferie i juli. Mens boligmarkedet i juli under pandemien i 2020 og 2021 var preget av stor aktivitet, har det blir solgt få boliger i år. Vi må tilbake til 2017 for å finne en juli med færre salg enn i årets juli, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen i en pressemelding.

Lauridsen mener utviklingen er å regne som normal selv om den underliggende prisutviklingen var negativ og det var store variasjoner i prisutviklingen i landet.

Færre solgte boliger

Boligprisveksten i 2022 har dels blitt forklart med betydelige utfordringer på tilbudssiden i både brukt- og nyboligmarkedet.

I juli ble det solgt 4.069 boliger i Norge, noe som er 19,3 prosent færre enn samme måned i 2021, viser statistikken fra Eiendom Norge.

– Tilbudssiden i bruktboligmarkedet holder seg på nesten samme lave nivå som i juni. Vi venter at tilbudssiden vil stryke seg gjennom august, sier Lauridsen.

Hittil i år er det lagt ut 8,4 prosent færre boliger sammenliknet med samme periode i fjor.

Forskjellen på nominelle og sesongjusterte priser Vis mer ↓ Nominelle priser: Forteller hvordan boligprisene utvikler seg fra måned til måned i prosent. Altså hvor mye snittprisene på boliger har økt eller falt i faktiske kroner og øre, i prosent. Sesongjusterte priser: Forsøker å fjerne effekter som gjentar seg årlig, for eksempel stiger vanligvis boligprisene på våren, og faller på høsten. Sesongjusterte tall kan derfor gi et bedre bilde på den underliggende utviklingen, og dermed kan tallene i større grad sammenlignes fra måned til måned.

Sterk utvikling i Oslo

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juli hadde Oslo med en oppgang på 0,4 prosent. Nominelt forble prisene uendret.

– Oslo skiller seg ut i juli som det området med sterkest sesongkorrigert utvikling gjennom sommeren. Dette illustrerer vår vedvarende bekymring for boligprisutviklingen og prisnivået i hovedstaden. Vi ser heller ikke at renten vil bite her med første. Hovedstadregionen har nå sterk befolkningsvekst og fortsatt vedvarende lav boligbygging. Dette gir ytterligere prispress i Oslo, sier Lauridsen.

Eiendom Norge-sjefen mener de høye boligprisene i hovedstaden skyldes for få boliger, og ikke vil løses av høyere boligskatt eller strengere utlånsregulering.

– Kun tilstrekkelig boligbygging og nok regulering av byggeklare tomter vil få boligprisene i Oslo under kontroll.

I Bergen sank prisene nominelt med 0,1 prosent og sank sesongjustert med 0,4 prosent. I Trondheim sank prisene med 2,1 prosent i juli. Sesongkorrigert sank prisene med 0,4 prosent.