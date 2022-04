– Det jo på tide kanskje å slippe til yngre krefter, sier 98-åringen til VG fredag morgen.

98-årige Thon har i mange år vært en av landets rikeste personer, og han fyller 99 år om to måneder. Han har vært styreleder i mer enn 70 år, og begrunner sin avgang slik:

– Det var vel i grunnen først og fremst at jeg ikke er så rask til beins som jeg var i gamle dager. Hodet virker aldeles utmerket.

Thon er mest kjent for sitt virke innenfor hotell- og eiendomsbransjen.

Til Nettavisen sier han at kanskje «tiden var moden for å gå over til arbeidende styreformann». I et brev til de ansatte opplyses det at den nye konsernsjefen blir Kjetil Nilsen.

Olav Thon Gruppens 84 norske kjøpesentre omsatte for 72 milliarder kroner i 2021.

I slutten av 2020 fortalte Thon i et intervju at han slet med slitasjegikt.

– Jeg vil jo forferdelig gjerne ha vært i en sånn form at jeg i alle fall kunne gå en mil eller to. Men jeg må si som professor og filosof Arne Næss; at det går fint til du er 95, men så begynner det å røyne på, sa Thon til Dagens Næringsliv da.