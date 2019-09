– Bakteppet er mørkere nå enn det har vært de siste fem-ti årene – fordi Norge er helt avhengig av å handle med omverdenen for å kunne opprettholde og øke sitt velstandsnivå, sier sjeføkonom Øystein Dørum til NTB i en betraktning rundt oljeprisutviklingen denne helga.

Mandag ettermiddag var prisen for et fat nordsjøolje på rundt 66 dollar – rundt 10 prosent mer enn hva fatet gikk for fredag kveld. På det meste hadde oljeprisen steget med snaut 20 prosent som følge av frykt for konsekvensene angrepet mot oljeinstallasjoner i Saudi-Arabia i helga vil ha for den globale oljeforsyningen.

Den oljesensitive børsen i Oslo fulgte etter og reagerte umiddelbart opp da det ble åpnet for handel mandag morgen. Allerede etter et kvarter var oljesektoren totalt dominerende på listen over aksjene som stiger mest i verdi. Ni av ti selskaper på vinnerlista var olje- og gassrelaterte aksjer. PGS var opp nesten 13 prosent, mens DNO (6,4), Aker BP (+5,7 prosent) og Equinor (+4,5) fulgte etter på listen.

Milliarder til staten

Dørum påpeker at på kort sikt er økt oljepris umiddelbart positivt for norsk økonomi – fordi hver dollar på oljeprisen innebærer samlet 4 milliarder kroner netto inn i statskassa, ifølge Finansdepartementets tall. Men på lengre sikt kan angrepet som førte til oljeprishoppet utløse en kjede av hendelser som vil ramme den lille, åpne norske økonomien negativt, advarer han.

Droneangrepet vil mest sannsynlig utløse gjengjeldelsesangrep, og kan bidra til at flere trekkes inn i en regional konflikt som er mer ustabil enn på årevis. Det kan igjen føre til nye og strengere handelsrestriksjoner og forsterke en allerede spent og usikkerhetspreget situasjon i verdensøkonomien. Dyrere energi vil også føre til lavere aktivitet, selv om denne effekten isolert vil være relativt udramatisk, mener sjeføkonomen.

– Det er positivt når oljeprisen stiger som følge av økt etterspørsel, men ikke når det skjer som en konsekvens av et terrorangrep. Nå har vi et globalt bilde som preges av spenninger, uro og handelskrig mellom Kina og USA, sier Dørum.

Berit Roald / NTB scanpix

Tror på 70 dollar fatet

Droneangrepene som rammet to oljeanlegg i Saudi-Arabia natt til lørdag, tvang landet til å innstille halvparten av sin oljeproduksjon – det største produksjonsbortfallet noen gang, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA).

Prisen for et fat nordsjøolje kan komme til å stige til oppunder 70 dollar fatet inntil produksjonen er tilbake for fullt – også selv om OPEC og USA kompenserer for bortfallet av saudiarabisk olje med leveranser fra egne lagre. Saudi-Arabia kan ha 2 millioner fat tilbake på markedet allerede mandag, mener analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets.

– Det taler for at oljeprisoppgangen kan være midlertidig, skriver han i morgenrapporten mandag.

Også Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets tror prisoppgangen – den kraftigste siden Iraks invasjon av Kuwait i 1990 – er midlertidig. Hun venter likevel en varig høyere oljepris grunnet økte spenninger i regionen etter at USA trakk seg fra atomavtalen med Iran og for svak sikkerhet ved oljeanlegg i Midtøsten.

– En høyere risikopremie betyr i andre rekke at oljeprisen skal handle noe høyere fremover, uavhengig av hva som skjer med produksjonstilgangen, skriver hun.