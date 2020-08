At de har det gøy i denne tidlige fasen, bekreftet disse fire, helt sentrale herrene i Morrow Batteries AS helt uten forbehold. F.v. styreleder Håkon Ryan Tanem, operasjons- og innovasjonsansvarlig Bård Høyland Karlsen, administrerende direktør Terje Andersen (at han har biografien om Sam Eyde i venstre hånd er ikke tilfeldig) og finans- og bærekraftansvarlig Pål Brun. Foto: Jacob J. Buchard