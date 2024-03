Saken oppdateres.

Norges Bank holder som ventet renten i ro på 4,5 prosent.

Det store spørsmålet i forkant har vært hva sentralbanken sier om veien videre.

– Vi må trolig holde renten på dagens nivå en god stund fremover for å bringe prisveksten tilbake til målet på 2 prosent innen rimelig tid, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Sammen med rentebeslutningen kommer sentralbanken med nye prognoser for norsk økonomi og renten fremover.

«Prognosen vi legger frem i dag indikerer en styringsrente som blir liggende på 4,5 prosent frem til høsten, før den gradvis avtar», skriver Norges Bank i beslutningen. Det er omtrent det samme budskapet som de kom med før jul.

Den såkalte rentebanen indikerer at det blir tre kutt innen utgangen av 2025.

– Nå er toppen nådd, ser det ut som, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Kari Due Andresen i Akershus Eiendom støtter den vurderingen.

– Det man kan være glad for nå er at vi er på rentetoppen. Det blir nok ikke verre, sier hun.

– De kommende inflasjonstallene og lønnsoppgjørene blir spennende å følge med på, sier Andresen.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache holdt renten uendret også på det forrige møtet i januar. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Prisvekst, lønnsoppgjør og kronekurs

Kraftig prisvekst er hovedgrunnen til at Norges Bank har satt opp renten mye de siste årene.

Prisveksten har roet seg, men ligger fremdeles mange hakk over målet om stabil inflasjon på rundt to prosent. Sentralbanken er mest opptatt av kjerneinflasjonen, som ser bort fra energipriser og avgiftsendringer. I februar falt den til 4,9 prosent på årsbasis, godt under 5,5 prosent som Norges Bank spådde før jul.

Flere andre faktorer spiller samtidig inn.

Norges Bank skriver at siden forrige gang de kom med prognoser «har aktiviteten i norsk økonomi vært høyere enn ventet, og prisveksten har vært lavere enn anslått». Sentralbanken er også opptatt av at for tidlige kutt kan bidra til svak krone, samtidig som at en for høy rente kan bremse økonomien mer enn nødvendig.

Kronekursen er viktig for Norges Bank. Kronen har vært på svake nivåer lenge. Det påvirker prisveksten gjennom dyrere import, men gjør samtidig at eksportbedrifter tjener mer. Kronen styrket seg noe etter dagens beslutning.

Det er fortsatt vekst i norsk økonomi. Arbeidsledigheten holder seg på lave nivåer. Bedriftene i Norges Banks Regionale nettverk venter at aktiviteten vil holde seg uendret i første halvår, men utsiktene har blitt noe bedre. Bedriftene har også oppjustert lønnsvekstforventningene.

Lønnsoppgjøret er i gang. Det har blitt trukket frem som en joker for renten. Flere venter at lønnsveksten lander på rundt fem prosent i år. I sin nye pengepolitiske rapport anslår Norges Bank lønnsveksten til 4,9 prosent i år.

Dette er Norges Bank Vis mer ↓ Norges Bank er navnet på den norske sentralbanken, som kan kalles bankenes bank.

Sentralbanken har ansvaret for å sette styringsrenten. Det er renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank, og som bidrar til å styre rentene på lån til både folk og bedrifter.

Selve rentesettingen er bundet av målene i sentralbankloven, som bestemmer at renten skal settes for å sikre lav og stabil inflasjon på nær 2 prosent over tid. I tillegg skal pengepolitikken bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting.

Styringsrenten fastsettes åtte ganger i året, men kan også i ekstraordinære tilfeller, som under coronakrisen, bli endret utenom de fastsatte møtene.

Sentralbanken skal ifølge loven være uavhengig. Regjeringen kan fatte vedtak om målene for sentralbankvirksomheten, men kan ikke gi direkte instrukser om virksomheten, unntatt i ekstraordinære situasjoner.

Ikke kutt i utlandet ennå

Kronekursen er tett knyttet sammen med utviklingen i utlandet. De fleste økonomer tror Norges Bank må vente med å kutte renten til etter at USAs sentralbank (Fed) og Den europeiske sentralbanken (ESB) har gjort det.

Valutakurser påvirkes av rentenivået i et land, og forventingene til rentenivået. I utgangspunktet er det mest attraktivt å plassere penger der rentenivået er høyest, og man får mest igjen.

Det første rentekutt hos de viktige utenlandske sentralbankene har latt vente på seg.

Troen på rentekutt hos Fed og ESB har falt de siste månedene, fra tidligere å prise inn seks til nå å prise inn tre rentekutt i 2024. Begge steder priser markedet inn at første rentekutt kommer enten i juni eller i juli.

En sterkere økonomi enn ventet, da særlig i USA, og en inflasjonsutvikling som har flatet ut på et høyere nivå enn målet er noe av bakgrunnen for endringen i forventningene.

I USA venter Fed-medlemmene fortsatt tre rentekutt i år, viste ferske prognoser i forbindelse med rentemøtet i går. Sentralbanksjef Jerome Powell trakk frem at inflasjonen fortsatt er for høy, og at «veien videre for å få den ned er usikker».

Den europeiske sentralbanken har blant annet trukket frem prispresset fra lønnsveksten som en viktig faktor. Sentralbanksjef Christine Lagarde har vært tilbakeholden med å kommentere når og hvor raskt rentekuttene kan komme, senest i en tale denne uken.

