Ordføreren i Nittedal kommune tiltalt for grov korrupsjon

Økokrim har lenge etterforsket Nittedal-ordfører Hilde Thorkildsens (Ap) rolle i en stor byggesak. Nå er hun og en næringsdrivende i kommune tiltalt for grov korrupsjon.

TILTALT: Ordfører i Nittedal, Hilde Thorkildsen. Foto: Paul Kleiven/NTB

Sakene mot tre personer som var siktet i saken, er henlagt.

Ifølge tiltalen var ordføreren i Nittedal involvert i kommunens behandling av saker der den næringsdrivende hadde interesser og eierskap, blant annet reguleringen og utviklingen av et nytt boligområde, skriver Økokrim i en pressemelding.

Tiltalen bygger videre på at den næringsdrivende har sørget for overføring av 125.000 kroner til et selskap deleid av ordføreren.

– ØKOKRIM mener pengeoverføringen var uforenlig med ordførervervet og at det er tale om en utilbørlig fordel som rammes av straffelovens korrupsjonsbestemmelser, sier påtaleansvarlig i saken, sier førstestatsadvokat Esben Kyhring i pressemeldingen.

ADVOKAT: Hilde Thorkildsens advokat Geir Lippestad. Foto: MATTIS SANDBLAD

Geir Lippestad er advokat for Thorkildsen. Han sier til NTB at hun er overrasket over tiltalen.

– Hun er veldig tydelig på at hun ikke har gjort noe galt, og hun har samarbeidet med politiet hele tiden, sier Lippestad.

Det var i juni det ble kjent at Nittedals ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) og tre andre var siktet for grov korrupsjon i forbindelse med en stor byggesak i kommunen. Alle stilte seg uforstående til siktelsene.

– Det er som forventet for vår del, sier Odd Ivar Grøn, forsvarer for en av de tre som har fått saken henlagt.

– Min klient synes godt avgjørelsen kunne ha kommet tidligere, legger han til.

Kommunen ble tipset om forholdene som er under etterforskning i september i fjor.

Den økonomiske forbindelsen mellom den næringsdrivende og ordføreren var ifølge tiltalen også i strid med etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nittedal kommune.

Ordføreren skal heller ikke ha informert kommunen om forbindelsen eller tatt opp spørsmål om hvorvidt relasjonen til den næringsdrivende kunne ha betydning for sin egen habilitet, skriver Økokrim.

Stort byggeprosjekt

Det har vært mye strid mellom kommunen og fylkeskommunen om utbyggingen som er sentral i Økokrims etterforskning.

Dokumenter VG har fått innsyn i, viser at kommunen allerede i 2009 fikk forslag om å bygge ut det aktuelle området. I området er både kulturminner og turstier. Særlig den lange avstanden til kollektivtransport har fått kritikk fra Fylkesmannen.

Både Thorkildsen og tidligere ordførere fra flere partier har vært i forhandlinger med fylkeskommunen for å få gjennomslag for planene.

– Det er helt vanlig saksbehandling at ordføreren har dialogen med Fylkesmannen i slike saker, har Lippestad uttalt til VG om Thorkildsens rolle i saksbehandlingen.

Har har tidligere sagt at klienten stiller seg uforstående til anklagene og at hun forventer at saken blir henlagt.