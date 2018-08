Et dykk i fjorårsresultater: Fra nye gigantplaner på Hovden til overraskende oljebedrift-overskudd

Cameron Sense hadde et overraskende stort overskudd, Alloc fikk lønn for strevet og Origo Solutions har satset målbevisst på vindkraft. Vi har dykket ned i en rekke årsrapporter for 2017 - og vi begynner med en ustoppelig utbygger helt nord i landsdelen.