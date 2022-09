Boligprisene i Norge steg 1,9 prosent i august, viser ferske tall fra Eiendom Norge.

– Vi hadde regnet med en prisstigning, men dette var sterkere enn vi hadde sett for oss. Vi trodde vi skulle se mer effekt av den varslede rentehevingen, sier Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen til E24.

Justert for sesongvariasjoner steg prisene 0,6 prosent, opplyser Lauridsen.

Steg mest i Kristiansand

Prisutviklingen var svært ulik i landets større byer forrige måned.

I Kristiansand steg boligprisene med 5,3 prosent forrige måned (sesongjustert 2,9 prosent). Hittil i år er boligprisene i sørlandsbyen opp 12,8 prosent, noe som også er høyest i landet.

Banksjef for Nordea Sørlandet, Odd Hultmann, opplever at det er stor kjøpsvilje i Kristiansand.

– I Kristiansand og området rundt er det fortsatt høyt trykk, skriver han i en epost til Fædrelandsvennen.

Samtidig opplever banken at det er stor økning i antall boliglånskunder som søker om avdragsfrihet.

– Flere tar kontakt for rådgiving om grep de kan ta i sin privatøkonomi for å håndtere økte utgifter til strøm, mat og renteøkninger, uttaler Hultmann og legger til at det forventes at boligmarkedet vil kjøle seg ned utover høsten og vinteren, når både renteøkninger og høye utgifter ellers merkes stadig mer i folks lommebok.

Banksjef for Nordea Sørlandet, Odd Hultmann, forventer at boligmarkedet Sørlandet vil bli kjøligere utover høsten. Foto: Jacob J. Buchard

Moderat i Oslo

Like bak Kristiansand følger Stavanger som opplevde at boligprisene økte 5,1 prosent i måneden som gikk (2,8 prosent sesongjustert). For året er prisene er opp 11,9 prosent.

I Oslo var prisutviklingen langt mer moderat, med en oppgang på 0,8 prosent (0,4 prosent sesongjustert). Bergen hadde samtidig en prisøkning på 0,2 prosent.

Nordover i landet hadde Trondheim en prisøkning på 1,5 prosent, mens Tromsøs boligpriser økte med 1,4 prosent. Begge steder tilsvarer det en sesongjustert prisvekst på 0,3 prosent.

– Sterkere enn ventet

Hittil i år har boligprisene i Norge steget med 9,1 prosent. Gjennomsnittsprisen på en bolig i landet var like i overkant av 4,6 millioner kroner i slutten av måneden.

– Markedet er sterkere enn vi hadde trodd. Volumet på boliger til salgs har vært høyt, men det er også mange kjøpere, sier Privatmegleren-sjef Grethe Meier til E24.

Hun er overrasket over at ikke folk ikke har satt seg mer på gjerdet» etter rentehevinger, prisvekst og de høye strømprisene.

– Vi ser heller ikke noe til at folk kjøper seg ned for å bruke mindre på bolig. De kjøper seg fortsatt opp, sier Meier.

– Det ser ut til at mange er villige til å vri budsjettene sine til å ha mindre forbruk, og bruke mer penger på bolig.

– Vil ikke bremse renteoppgangen

Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov forventet en sesongjustert nedgang på 0,1 prosent i august.

– «Alt» stiger i pris om dagen, inkludert boligprisene. Vi trodde på en liten avkjøing i august, men i stedet steg boligprisene sesongjustert etter moderat fall i juli, skriver Gonsholt Hov på Twitter.

– Dette vil i hvert fall ikke bidra til å bremse renteoppgangen fra Norges Bank, fortsetter han.

Norges Bank har satt opp styringsrenten tre ganger hittil i år. Med to rentehevinger på 0,5 prosentpoeng siden juni. Styringsrenten

Flere vil selge

Eiendom Norges tall viser at det ble lagt ut 12.780 boliger for salg i august. Det er 9,1 prosent flere enn samme måned i fjor. Likevel er det lagt ut 5,6 prosent færre boliger for salg i årets åtte første måneder, sammenlignet med tilsvarende periode i 2021.

– Tilbudssiden i bruktboligmarkedet har styrket seg i løpet av august, og det er lagt ut nesten like mange boliger for salg i august som i august i 2018 og 2019. Dette gir bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel enn hva vi har sett tidligere i 2022, sier Lauridsen i en kommentar.

Samtidig ble det solgt 9.520 boliger i Norge i august, en oppgang på 0,6 prosent fra i fjor.

I juli falt boligprisene med 1,6 prosent. Justert for sesongvariasjoner var prisfallet på 0,2 prosent.