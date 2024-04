Det har lenge vært klart at SAS skal forlate Star Alliance til fordel for den noe mindre konkurrenten Sky Team, som del av avtalen der Air France-KLM går inn på eiersiden i selskapet.

Nå bekrefter SAS at alliansebyttet vil finne sted 1. september.

Rent praktisk betyr dette at reiser med Star Alliance-selskaper frem til og med 31. august vil gå som i dag. Man vil tjene poeng som vanlig, og statusfordelene vil være som i dag.

Har man derimot reiser med Star Alliance-selskaper fra og med 1. september er situasjonen derimot en annen. Man vil ikke tjene bonuspoeng og vil ikke få fordeler som lounge-tilgang og fast-track. Reisen vil derimot gå som normalt, uavhengig av om den er betalt med penger eller bonuspoeng.

Fra 1. september er det Sky Team som gjelder. Da vil man opptjene poeng og få statusfordeler på mer eller mindre samme måte som i dag fra «de fleste» av medlemsselskapene i Sky Team.

SAS opplyser at de fortsatt er i forhandlinger med Sky Team og mange av medlemsselskapene for å utvikle og øke kommersielle samarbeid.

For dem som tar sommerferien med Star Alliance-selskaper er det også verdt å være obs på datoen 8. september. Dette er siste dag man kan registrere poeng man ikke har fått for reiser med Lufthansa, United Airlines og andre Star Alliance-selskaper. Normalt er denne fristen seks måneder etter reisen har funnet sted.

SAS understreker at bonusprogrammet Eurobonus i seg selv vil fortsette som i dag. Dette innebærer at kundene kan fortsette å spare poeng, samt at status og fordeler som medlem i bonusprogrammet vil være de samme når man flyr med SAS.