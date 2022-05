Saken oppdateres

13 timer på overtid er resultatet av meklingen i kommunesektoren at KS og de fire forhandlingssammenslutningene har anbefalt forslaget fra Riksmekleren med en ramme på 3,84 prosent, ifølge en pressemelding.

– KS strakk seg så langt det er forsvarlig, og er glad for at LO, Unio, YS og Akademikerne anbefaler Riksmeklerens forslag til løsning. Resultatet bidrar til at kommunene fortsatt kan tilby gode tjenester, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø.

Han betegner meglingen som «ekstremt krevende».

LO kommune, Unio kommune, YS kommune, Akademikerne og KS er enige om en avtale med en ramme på 3,84 prosent. Det vil gi alle ansatte et sentralt tillegg på mellom 12.000 og 16.800 kroner, avhengig av utdanningsnivå og ansiennitet.

Barnehager, skoler og tjenester over hele landet hadde blitt rammet hvis det ble kommunestreik.

Lektorlaget sier nei

– Med denne avtalen sikrer Akademikerne et økonomisk resultat over frontfagets ramme, og vi fortsetter å jobbe for et bedre lønnssystem for lektorene, sier Tonje Leborg, forhandlingsleder for Akademikerne kommune.

Selv om flertallet har anbefalt forhandlingsløsningen, så er det flere underorganisasjoner som ikke anbefaler avtalen.

Norsk Lektorlag har imidlertid sagt nei og sender forslaget til behandling i sentralstyret.

– Forslaget fra mekleren gir ikke tilstrekkelig reallønnsvekst, og etterslepet vil være stort, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag i en pressemelding.

Også i Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, er misfornøyd.

– KS gjorde oss til lønnstapere i fjor. Nå gjør de det igjen, sier han.

– Realiteten er at KS ikke verdsetter lærerne i skoleverket. Vi trenger en arbeidsgiver som tar skolen på alvor. Jeg skjønner dersom dette går kraftig utover motivasjonen til alle landets lærere, sier Handal.

– Akseptabelt

- Vi har fått et akseptabelt oppgjør og vi har fått gjennomslag for flere krav som er viktige for våre medlemmer, uttaler Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen på fagforeningens nettside.

Delta er det største forbundet i YS kommune.

Deltas medlemmer i kommunene får minimum 10.000 kroner i økt lønn etter at det ble enighet i meklingen tidlig torsdag morgen.

I Delta Kristiansand ville streiken i første fase ført til streikende ansatte i kommunens dokumentsenter, parkeringsetat og regnskapsavdeling.