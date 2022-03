Flere unge ønsker å investere i kryptovaluta for å kjøpe bolig. Derfor mener hun det er en dårlig idé.

KRISTIANSAND: – En årsak til at jeg ikke er fan av kryptovaluta, er fordi det kan være vanskelig å få lov av banken til å bruke pengene til å kjøpe bolig. Det er på grunn av risiko for hvitvasking, sier Miriam Faranso (24).

Hun er bedre kjent som «økonomistudenten» på Instagram.

Ideen til kontoen kom da hun begynte å studere økonomi og administrasjon på UiA og fikk spørsmål om personlig økonomi. Nå tar hun en mastergrad med fordypning i finans.

6000 følgere

Hvordan skal jeg spare? Hva skal til for å få boliglån? Hvordan bør jeg spare til bolig? Hvor mye må jeg betale i skatt?

Det er noen av spørsmålene Faranso har fått siden hun startet @økonomistudenten for to år siden.

– Da pandemien brøt ut var det flest spørsmål om permittering. Når det er vår, tar jeg opp skatteoppgjøret. I juni forklarer jeg om feriepenger og til jul gir jeg sparetips til gaver.

– Alle har lyst til å spare, men folk sliter med å finne ut hvordan de skal gjøre det. Og det kan være flaut å spørre. Hos meg er ingen spørsmål dumme og du får være anonym, sier hun.

Kritisk til krypto

I det siste har hun sett en trend i at flere unge blir påvirket på sosiale medier til å investere penger i kryptovaluta.

Enkelt forklart er kryptovaluta penger som kun finnes på internett. Det finnes flere tusen digitale valutaer, men den mest kjente og største er Bitcoin.

Miriam Faranso (24) fra Arendal hjelper tusenvis til en bedre økonomi med sine investeringstips på Instagram. Foto: Damares Stenbakk

Noen mener kryptovaluta har kommet for å bli. Miriam Faranso mener risikoen er for stor.

– Det er fordi det kan stige med flere tusen på bare én dag eller gå rett ned. Du hører suksesshistorier om noen som tjener millioner, men det er flere som taper store summer.

Hun ber folk være mer kritiske til det de ser i sosiale medier:

– Du kan scrolle i flere timer av videoer om «hvordan du blir rik». Vær obs på at det finnes useriøse aktører i markedet som driver med svindel. Derfor er det lettere å følge med i årsrapporter og nyheter om markedet i aksjer og fond, sier hun.

Dette sier banken

Ifølge DNB-rådgiver Andrea Bjønnes opplever hun flere kunder som ønsker å bruke det de har tjent på kryptovaluta som egenkapital til bolig.

Men hva svarer banken når folk vil bruke kryptovaluta til å investere i bolig?

– I noen tilfeller har vi godkjent det. Det kreves da at kjøp kan dokumenteres grundig, at verdiene har blitt oppgitt på selvangivelsen og at eventuell gevinst er innrapportert og betalt.

Andrea Bjønnes (26) er finansrådgiver hos DNB i Kristiansand. Foto: Damares Stenbakk

Banken er pålagt å dokumentere at egenkapital ikke stammer fra kriminalitet, svart arbeid, eller terrorfinansiering.

– Kan vi ikke det, så kan vi heller ikke tilby finansiering uavhengig av krypto, opplyser hun.

Jørgen Juel Andersen er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi hos BI. Han mener populariteten av kryptovaluta kan gi større muligheter for svindlere, og ser unge kan være spesielt utsatt gjennom sosiale medier.

Jørgen Juel Andersen, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi hos Handelshøyskolen BI. Foto: Handelshøyskolen BI

– Det er vanskelig å orientere seg, i hvert fall for ungdom, som kan bli svindlet gjennom falske plattformer eller produktet de blir tilbudt å investere i.

– Når noe slikt blir populært kan svindlere bruke muligheten til å få tilgang til datamaskinen din eller personlige opplysninger. Her er ofte menn utsatt fordi de er mer tilbøyelige enn kvinner til å hoppe på slike ting, mener Andersen.

Velger heller denne spareplanen

Faranso er lidenskapelig opptatt av at flere kvinner tar grep om egen økonomi og investerer mer. Derfor gir hun sine beste tips. Foto: Damares Stenbakk

Miriam Faranso mener det er viktig at flere tar grep om sin personlige økonomi, og oppfordrer folk til å spare. Selv prøver hun å finne balansen mellom å spare og leve behagelig.

– Man skal kunne ha råd til å gå på kafé med ei venninne og fortsatt nå sparemålet. For min del sparer jeg til bolig i Oslo, sier Faranso.

Spareplanen hennes har et utgangspunkt i at Miriam er student med deltidsjobb ved siden av studiene. Hun bor også hjemme hos foreldrene for å kunne nå sparemålet sitt.

Dette er spareplanen til Miriam Faranso:

Hva er sparemålet ditt? Mitt er å fylle opp BSU-kontoen dette året.

Noen dager før lønn lager jeg oversikt over alle mine regninger og utgifter for måneden. Dette gjør jeg i Excel. Deretter regner jeg ut lønn og studielån jeg får. Jeg trekker ifra for å se hva jeg sitter igjen med denne måneden.

Alle regninger betales samme dag som lønningsdag. Da er det lettere å sette inn et fast beløp på for eksempel BSU. Resten gir jeg meg selv som ukelønn.

La oss si jeg har 4000 kroner etter alle regninger og sparing, da legger jeg inn 3000 kroner inn på en konto og gir meg selv en 1000-lapp i lønn hver mandag. Den letteste måten å spare og leve behagelig.