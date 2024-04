Ronald Heyerdahl Griffin er en av gründerne bak og teknologidirektør i AI-videoselskapet Seen.

Tirsdag ble han vekket av meldingen om at han er på det amerikanske bladet Forbes’ årlige liste over de 30 mest talentfulle personene under 30 år.

– Det var veldig stas å høre nyheten da jeg våknet i dag, jeg er veldig overrasket. Forbes er internasjonalt og en kanal jeg har stor respekt for. Vi har bygget Seen nå i veldig mange år, med utrolig dyktige folk på laget. Uten dem hadde dette vært umulig, sier Griffin til E24.

Hvert år lager magasinet Forbes en liste over 30 talenter under 30 år, kategorisert på ulike verdensdeler og industrier. Griffin er på listen over talenter innenfor media og markedsføring i Europa.

– Det at jeg er på denne listen er veldig stas, og det tyder på at vi er på riktig vei med internasjonaliseringen og veksten av selskapet.

I 2022 ble Griffin kåret til Årets teknologhode i E24s Ledertalentene. I et større intervju med E24 fortalte han da om hvordan dataspill og koding på gutterommet ga ideen til selskapet som nå har over 40 ansatte. Les hele intervjuet her.

– Vi var fire stykker som startet i en låve på Skedsmokorset. Vi ville finne en måte å gjøre video mer dynamisk, og lage en kommersiell business av det, sier han, uttalte Griffin til E24 i 2022. Foto: Skjalg Bøhmer Vold / DAM

Seen produserer markedsføringsfilmer som er skreddersydd til den enkelte mottager, og har blant annet Amazon, Telenor, Arbeiderpartiet og Moderaterna på kundelisten.

– Planene er å bygge videre internasjonalt og ta den medvinden vi har med de store kundene vi har landet nå nylig, og fortsette den veien og bygge organisasjonen, sier Griffin.

På samme liste, under kategorien for industri, finner vi en annen nordmann, Synne Sauar. Hun er en av gründerne bak Li-Tech. Selskapet utvikler løsninger for korrekt avfallshåndtering av batterier.