Saken oppdateres...

– Forhandlingene går ikke raskt nok framover. Vi trenger mer struktur i arbeidet og noen som borrer i kravene våre. Derfor er det på tide å ta dette videre, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum i en pressemelding.

Mens Fellesforbundet krever økt kjøpekraft til sine medlemmer etter to magre år, maner Norsk Industri til varsomhet. Bakteppet er krigen i Ukraina, som driver prisene i landet oppover.

– Når arbeidsgiver ikke er villig til å imøtekomme våre krav, har vi behov for Riksmeklerens hjelp for å komme videre, sier Eggum.

Møter Riksmegleren i ettermiddag

Partene møter Riksmekleren klokken 15 tirsdag ettermiddag for å planlegge frivillig mekling.

Kommunikasjonssjef Cathrine Westlie Eidal i Norsk Industri opplyser til E24 at Lier-Hansen sitter opptatt i et møte og ikke vil være ledig for en kommentar før etter møtet med Riksmekleren.

Begynte forrige uke

Lønnsforhandlingene begynte onsdag forrige uke da Fellesforbundet og Norsk Industri overrakte hverandre sine krav.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) la forrige uke fram en oppdatert prognose for hvor mye prisene vil stige i Norge år. Der ble prisveksten oppjustert fra 2,6 til 3,3 prosent.

Årets lønnsoppgjør er et såkalt hovedoppgjør, altså forhandles det både om lønn og andre rettigheter.

Først ut er Fellesforbundet, Parat og Norsk Industri, som utgjør det såkalte frontfaget. I praksis betyr det at konkurranseutsatt industri forhandler først og setter rammen for etterfølgende oppgjør.