Norwegian vinneren på optimistisk børs

Norwegian hadde en kursvekst på 20,1 prosent etter at Danske Bank Markets oppgraderte anbefalingen på selskapet fra hold til kjøp. NEL gjorde det svakest, med et fall på 1,3 prosent.

Oljeprisen opp

Råvaresektoren utmerket seg mest i positiv retning og endte opp 1,8 prosent. På en dag da alle sektorer klatret, var det sjømatsektoren som steg minst, med en økning på 0,2 prosent.

Prisen på nordsjøolje ligger på 59,36 dollar per fat tirsdag ettermiddag, en prisøkning på 48 cent. Et fat amerikansk lettolje (WTI) handles for 54,35 dollar, som tilsvarer en økning på 54 cent.

Svakere krone

Tirsdag svekket kronen seg med 0,05 prosent mot euro, og 1 euro koster nå 9,99 kroner. Kronen svekket seg med 0,2 prosent mot amerikanske dollar, noe som betyr at 1 dollar koster 9 kroner. Denne uken har kronen svekket seg 0,3 prosent mot euroen, men styrket seg 0,02 prosent mot dollaren.

Rundt klokken 17.30 var den brede indeksen Standard & Poor 500 uendret, mens den industritunge Dow Jones-indeksen hadde gått ned 0,1 prosent. Teknologiindeksen Nasdaq falt 0,1 prosent i den tidlige handelen.

I Frankfurt steg den tyske DAX-indeksen med 0,4 prosent, mens indeksen CAC 40 i Paris klatret 0,4 prosent. Ved 17.30-tiden lå Londons FTSE 100-indeks an til å falle 0,2 prosent.

Nikkei-indeksen i Tokyo vokste 1 prosent. Hongkong-børsen endte uten vesentlige endringer.