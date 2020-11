Ti år med Node Eyde Women

Her er NEW-gruppebildet anno 2020. Alle sammen er, eller har vært, aktive deltagere på forskjellig vis. (Takk til Annette Olsen for hjelp med navnene!) Foran f.v.: Ann Marchioro (Node), Cathrine T. Simonsen (Frontica Engineering AS), Siv Wik (Elkem), Jorunn Gislefoss(UiA), Colleen Delane-Skibsrud (Solskinn og Latter), Helene Falch Fladmark(Eyde-klyngen). 2. rekke f.v.: Stine Skagestad (Eyde-klyngen), Gro Eide (Elkem), Tora Elisabeth Hansen-Tangen (Frontica Engineering), Siri Tønnesen (Sørlandet Sykehus HF), Ragnhild Nilsen (Ragnhildnilsen.com), May Ruud Tennebø (MHWirth), Annette Olsen (NEW), Tone Flovik (NOV), Aslaug Hagestad Nag (Future Materials). 3. rekke f.v.: Grethe Hindersland (Alcoa Lista), Marte Bredesen Drageset (GCE NODE), Karin Sundsvik (NEFA), Hilde Brundvand Nordvik (Hennig-Olsen Is), Marianne Furuholt (Fagskolen i Agder), Anne-Line Aagedal (Nekkar). 4. rekke f.v.: Tonje Holand Salgado (Eyde-klyngen), Bente Thoresen Plazko (NOV), Mette Harv (Nekkar), Marie Borgen (Nymo), Marianne Brandett (Hydro Vigelands Brug), Kristin Wallem Timenes (Kristiansand kommune). 5. rekke f.v.: Lene Merethe Liodden (MHWirth), Siren Frigstad (NOV), Kristin Mossing Berntsen (MHWirth) Daljeet Kaur (MHWirth), Elisabeth Ramsdal (Ramsdal Enigeering), Rebekka Hoholm (GE Healtcare) Ingrid Sciager Skinnerland (GE Healtcare). 6. rekke f.v.: Ida Andersen (GCE Node), Toril B. Hodnemyr (Tratec Engineering). Bak: Patricia Hartmann (Agder fylkeskommune), Pia Amalie Sundt (Hennig-Olsen Is), Gro Wickstrøm (Siem Offshore), Marthe Kjelstadli (Elkem), Christa Nimbona (Elkem), Olga Matseva (Maltseva VR), Solveig Steinsland (Elkem), Lina Lunden (NOV), Anna Gunningberg (Trainee Sør), Kristine Fuller-Gee (Eyde-klyngen), Kathrine Holteberg (UiA-student/Eramet), Vilde Lundh Andresen (UiA-student). Aller lengst bak, som om de stod i skammekroken, skimtes en håndfull herrer som var invitert til arrangementet. Foto: Kristin Ellefsen