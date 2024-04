Saken oppdateres...

– I dag sendte vi ut et kundebrev til alle våre unge kunder til og med 34 år som har boliglån ung hos oss, men ikke førstehjemslån. I brevet informerte vi om at vi setter ned renten på boliglånet deres til 5,49 prosent, som er samme rentenivå som våre førstehjemslån, sier Øystein Kløvstad Langberg, kommunikasjonssjef i DNB.

Langberg opplyser at rentekutte trer i kraft i dag og gjelder både eksisterende og nye lån.

Gjennomsnittlig rentekutt for lånene er 0,11 prosent, og gjelder rundt 19.000 DNB-kunder.

– Vi er opptatt av å være konkurransedyktige, og vi streber alltid etter å tilby gode betingelser sammenlignet med våre konkurrenter, sier Langberg.

Da DNB åpnet regnskapsbøkene for første kvartal i år, viste det at renteinntektene falt i takt med at rentenivået ser ut til å ha nådd toppen.

DNB og andre banker har satt utlånsrentene opp i et raskt tempo i takt med Norges Banks rentehevinger. Bankene tjener gjerne mer penger når rentene stiger.

I forbindele med fremleggelsen av kvartalsrapporten, uttalte Ulrik Ardal Zurcher, analytiker i Nordea Markets at DNB sliter med å være konkurransedyktige.

– Da kan man jo spekulere i om de må gjøre noe med prisingen på boliglån, sa Zurcher til E24.

DNB-sjef Kjerstin Braathen uttalute at hun ikke er enig med analytikeren:

– Vi har fått gjentatte bevis på at vi har gode priser, blant annet i en god del oversikter som dere har publisert i E24, SA Braathen i den forbindelse.

Nylig kuttet DNBs Sbanken-konsept boliglånsrenten med 0,15 prosentpoeng.