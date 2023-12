– Det er viktig for oss igjen å understreke at vi ser med stort alvor på denne situasjonen, sier sikkerhetssjef for Mærsk, Søren Thuen, i en uttalelse til Danmarks Radio.

– Det er vårt ansvar. Vi er med frem til alt er ryddet opp og helt innstilt på å dekke de omkostningene som måtte være forbundet med opprydningen, legger han til.

Tirsdag har rederiet og lokale myndigheter hatt et krisemøte for å diskutere hvordan det kan bli ryddet opp på de danske strendene.

På flere strender langs nordvestkysten av Jylland har alt fra kjøleskap til sko og poser med medisinsk utstyr dukket opp i strandkanten, etter at et Mærsk-skip mistet 46 containere under stormen «Pia» lille julaften.

STRANDET: Rundt syv containere er drevet i land, skriver Danmarks Radio. Foto: Claus Bjørn Larsen/Ritzau Scanpix / NTB

For hver time som går blir det stadig vanskeligere å fjerne alt søppelet, skriver danske TV 2.

– Det ligger virkelig, virkelig mye plast der ute. Det er overalt. Jeg har aldri sett dette før, sier Henrik Beha Pedersen i organisasjonen Plastic Change til kanalen.

– Det er kritisk at det tar så lang tid, legger han til.

Fiskerinæringen i området er også blitt satt på pause frem til vrakgodset er blitt ryddet opp.

Thuen i Mærsk forsikrer til DR om at innsatsen vil øke fremover sammen med lokale myndigheter.

– Det er nå lagt en felles plan, og fra i morgen kommer det entreprenører på flere strender og innsatsen vil skaleres opp i de kommende dagene, sier han.

NYSGJERRIGE: Vrakgodsene har lokket mange dansker til strendene i romjulstiden. Foto: Claus Bjørn Larsen/Ritzau Scanpix / NTB

Lokale myndigheter oppfordrer alle som har mulighet til å bistå fellesdugnaden og mange skal allerede ha hjulpet til.

Det advares samtidig mot at medisinsk utstyr, som kanyler, kan befinne seg i sanden.

Politiet understrekte også til lokalavisen Nordjyske i helgen, at det ikke er muligheter for å sikre seg en gratis julegave:

– Effekter fra containerne som driver i land vil som oftest ha et eierforhold knyttet til seg. Derfor vil det være tyveri hvis man tar det med seg. Kort sagt, la tingene ligge.

Det er foreløpig uklart hvor lang tid oppryddingen vil ta. Nytt søppel flyter stadig inn fra havet, skriver mediene.