Slik påvirkes lommeboken din av statsbudsjettet

Saken vil bli oppdatert

Regjerings statsbudsjett inneholder en rekke forslag som påvirker folks privatøkonomi. Her er noen av de viktigste:

Barnetrygden prisjusteres ikke neste år heller. Summen forblir på 970 kroner pr. måned eller 11.640 kroner i året for barn under 18 år. Uten årlig prisjustering blir beløpet stadig mindre verdt. Satsene har stått stille sine 1996.

Også neste år kan man få inntil 7500 kroner i måneden i kontantstøtte for barn mellom 1 og 2 år som ikke går i barnehage med offentlig tilskudd. Beløpet prisjusteres ikke.

Alle elbiler har vært helt fritatt fra engangsavgift, en avgift man betaler når bilene kjøpes første gang. Dette endres i neste års budsjett. Men engangsavgiften vil i praksis bare fordyre de største og tyngste elbilene. Tesla Model X vil få en avgiftsøkning på 71300 kroner og en Tesla Model S får en økning på 7700. Et vektfradrag i avgiften gjør at lettere elbiler fortsatt vil bli fritatt for engangsavgift.

Dyrere hybridbiler med kort rekkevidde

Regjeringen foreslår endringer i engangsavgiften som medfører økt avgift på hybridbiler med kort elektrisk rekkevidde. For å få maks vektfradrag i engangsavgiften må de ladbare hybridbilene ha en rekkevidde på minimum 50 kilometer. Tiltaket, som gjør det mer lønnsomt å kjøpe miljøvennlige hybridbiler med lang rekkevidde, trer i kraft fra første juli 2018.

Ikke ladbare hybridbiler mister dagens vektfradrag.

Økt moms på «moro» og overnatting

Laveste sats på moms økes fra 8 til 10 prosent. Denne satsen betales på store idrettsarrangementer, på kino, på overnatting, på museer og fornøyelsesparker.

Stortinget har vedtatt en opptrapping som skal sikre studentene lån i tilsammen 11 måneder. Opptrappingen begynte i undervisningsåret 2016- 2017. Ifølge Stortingets plan skal studiene få to uker ekstra med studiestøtte fra og med juni 2018 – en uke mer enn de fikk i år. Regjeringen har satt av penger til opptrappingen.

Regjeringen foreslår endringer for å unngå at folk skal oppleve raske endringer i eiendomsskatten. Reglene gjelder alle typer eiendom, men trer ikke i kraft før i 2018.

Endringene går ut på at den maksimale satsen som det er tillatt å bruke ved innføring av slik skatt reduseres fra 2 til 1 promille. Det blir heller ikke lov å øke satsen med mer enn 1 promille i året – ikke 2 som i dag.

Strammer inn på dagpengeordningen

Fra neste år blir det endringer i dagpengeordningen. Bare arbeidsinntekt det siste kalenderåret før man søker om dagpenger skal telle med når man beregner dagpenger.

For å få rett til dagpenger i dag må man ha en arbeidsinntekt på minst 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden det sist avsluttede kalenderår, eller minst tre ganger grunnbeløpet de tre sist kalenderårene.

Regjeringen kaller dette å målrette ordningen mot dem som har nærmest tilknytning til arbeidslivet.

For å skjerme personer som har vært borte fra arbeidslivet på grunn av sykdom, vil også sykepenger, pleiepenger samt opplæ- rings- og omsorgspenger o.l. telle med i inntektsgrunnlaget.

Arbeidsavklaringspenger i maks tre år

De som mottar arbeidsavklaringspenger vil fra og med neste år maksimalt kunne motta disse i tre år - ikke fire som nå. Forslaget er en oppfølging av stortingsvedtak.

Vilkårene for å få forlenget det som nå blir en treårsperiode skjerpes også inn; perioden vil maksimalt kunne forlenges med to år. I dag er det ingen øvre grense for hvor lang forlengelse man kan få av hovedperioden.

Egenandelstak 1: Du må betale 53 kroner mer hos lege før du får frikort neste år. Egandelsgrensen heves fra 2205 til 2258 kroner. Når utgifter til lege, psykolog, poliklinikk, røntgen, laboratorieprøver m.m. overstiger grensen, får man automatisk frikort.

Egenandelstak 2: Du må betale 35 kroner mer før du når egenandelstak 2. Taket foreslås hevet fra 1990 til 2025 kroner. Når du har hatt utgifter hos fysioterapi, for rehabilitering o.a. som overstiger taket, får du automatisk frikort.

Satsen settes ikke opp. Det betyr at det også i 2018 blir 3850 kroner

Denne skatteklassen medfører fordeler for familier med en hovedforsørger. Ifølge Regjeringen er majoriteten av dem som i dag hører inn under denne skatteklassen familier med minst én innvandrer. Når skatteklassen faller bort vil det ifølge Regjeringen maks medføre en skatteøkning på 6000 kroner for dem som rammes. Regjeringen begrunner endringen med at den ønsker å stimulere til arbeid.

Maksprisen for opphold i barnehage settes opp fra 2730 kroner i måneden til 2910 kroner og 32 010 kroner pr.

Rabattordningen som sikrer at ingen familier skal betale mer enn 6 prosent av samlet inntekt for en plass, videreføres. I 2018 vil husholdninger med inntekt under 533 500 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer i husholdninger med lav inntekt hatt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke.

Fra og med 1. august 2017 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 462 000 kroner pr. år.

Skal du kjøpe bolig i 2018, må du som før betale 2,5 prosent av salgsverdien i dokumentavgift til staten. Det betyr i praksis 125.000 kroner for en bolig på 5 millioner kroner. .

Som i fjor blir det kun prisjustering av avgiftene på alkohol. Avgiftene på brennevin, vin og øl justeres opp med 1,5 prosent.

Avgiftene på tobakk og snus økes i tråd med forventet prisstigning. Det betyr i praksis at avgiften pr. 100 gram blir:

sigarer: 259 kroner

sigaretter: 259 kroner

røyketobakk: 259 kroner

snus/skrå: 105 kroner

sigarettpapir: 3,96 kroner

For 2017 er kringkastingsavgiften kroner 2.867,70. Dette er inkludert ti prosent merverdiavgift. Neste år økes avgiften til ca. 2922 kroner – det er i tråd med forventet prisstigning. Avgiften deles i to og betales 31. januar og 31. juli hvert år.

Ifølge Regjeringens budsjettforslag foretas det endinger i personskatten som i gjennomsnitt medfører skattelettelser på 3–400 kroner i året for folk med inntekt på under 750.000 kroner.

De som tjener mellom 750.000 og 1 millioner kan regne med 600 kroner i skattelettelse, og de over 1 million kroner i inntekt kan regne med 1700 kroner. Dette er gjennomsnittstall.

I tråd med skatteforliket settes alminnelig skatt på inntekt for personer og bedrifter ned fra 24 til 23 prosent.

Det foreslås følgende endringer i trinnskatten som har erstattet den tidligere toppskatten og består av fire trinn: Nedre grense for å betale trinnskatt settes opp fra 164.100 til 169.000 kroner, altså med tre prosent.

Slik blir satsene/grensene neste år (fjorårets satser i parentes):

Trinn 1: 1,4 prosent (0,93) av inntekt mellom 169.000 og 237.900 kroner Trinn 2: 3,3 prosent (2,41) av inntekt mellom 237.900 og 598.050 kroner Trinn 3: 12,4 prosent (11,52) av inntekt mellom 595.050 og 962.050 kroner Trinn 4: 15,4 prosent (14,52) av inntekt over 962.050 kroner

Bunnfradraget i formuesskatten blir stående på samme nivå som i år: 1,48 millioner kroner. Det betyr at man kun betaler skatt av formuer over dette nivået.

Rabatt på formue før skatt

Regjeringen følger opp skatteforliket. Den øker rabatten som kan trekkes fra verdien på såkalt arbeidende kapital (aksjer og driftsmidler: lastebiler, traktorer, fiskebåter) før den skattlegges med formuesskatt. Neste år blir rabatten på 20 prosent.

Avgiften settes opp i takt med prisstigningen fra 82 til 83 kroner pr. passasjer pr. reise.