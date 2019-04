Overraskende stort underskudd for Tesla

Tesla hadde på forhånd varslet et underskudd etter at det for første gang i sin 15 år lange historie avsluttet 2018 med overskudd i to kvartaler på rad.

Tapet i første kvartal, som tilsvarer rundt 6 milliarder kroner, kommer til tross for at omsetningen økte med nesten 40 prosent til 3,5 milliarder dollar. Dette er likevel langt mindre enn markedets forventninger om inntekter på 5,42 milliarder.

De siste månedene ha salget falt, og etterspørselen ser ut til å dale. særlig for de dyrere modellene S og X. Tesla har også slitt med å få ned kostnadene for den rimeligere 3-modellen

Toppsjef Elon Musk lover likevel at regnskapet skal gå i pluss igjen i tredje kvartal.

- Når vi ser effekten av økte leveranser og reduserte utgifter forventer vi overskudd i tredje kvartal og et mindre underskudd i andre kvartal, skriver Musk i en melding til investorene. Selskapet regner med å levere opp mot 400.000 biler i 2019, men sier også at det kan bli så mange som 500.000.