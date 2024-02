I en fersk kjennelse fra Oslo tingrett går det frem at det er styret som besluttet å gå inn i forhandlinger om rekonstruksjon, ofte kalt konkursbeskyttelse.

Gjelden til møbelkjeden er på 108 millioner kroner. Selskapets verdier, blant dem varelager, anleggsmaskiner og kundefordringer, er på 168 millioner kroner.

Det var Dagens Næringsliv som omtalte saken først.

«Begjæringen om rekonstruksjonsforhandling er begrunnet med at skyldneren har alvorlige økonomiske problemer, og at skyldneren ikke har funnet en løsning på gjeldsproblemene», skriver Oslo tingrett i kjennelsen.

Gründer og daglig leder Øivind Tidemandsen ble intervjuet av Dagens Næringsliv tidligere i år.

– Budsjettet for 2024 viser at vi ikke kommer rundt. Vi har ikke nok likviditet til å drifte gjennom året. Derfor er det viktig for oss å få på plass en løsning fort. Hvis ikke går det galt, sa han til avisen.

På det tidspunktet oppga daglig leder at det pågikk samtaler mellom både bank og nye, potensielle investorer, ifølge avisen.

E24 har ikke kommet i kontakt med Tidemandsen tirsdag ettermiddag.

Skal forhandle med kreditorer

Advokat Leif Petter Madsen i Wikborg Rein er oppført som rekonstruktør for Home & Cottage. Han sier at selskapet skal inn i forhandlinger med kreditorene i et forsøk på å redusere gjelden.

– Nå skal jeg først skaffe meg en oversikt over selskapets drift og gjeldssituasjon, og se om det er grunnlag for løsning med kreditorene. Selskapet driver videre. Butikkene er åpne og selskapet forholder seg til det, sier han til E24.

Madsen sier videre selskapet skal fremsette et foreløpig forslag til løsning som presenteres for kreditorene i midten av mars.

Home & Cottage har én butikk på Sørlandet. Den ligger på Sørlandssenteret.