Kjøpte for 18 millioner - nå vil Røkke-arving utvide

LINDESNES: Strandeiendommen på Landøy sørøst for Mandal hadde prisantydning på 14,7 millioner kroner, men Kristian Monsen Røkke bladde opp 18 millioner for å sikre seg den.

Ifølge nettavisen Børsen kjøpte han skjærgårdsperla usett.

Nå har Kristian Monsen Røkke, som er sønn av forretningsmann og industrieier Kjell Inge Røkke, store planer for hytta, melder Børsen.

Vil jobbe fra hytta

38-åringen og kona har hyret inn arkitekt for å bistå dem, og i et brev til Statsforvalteren i Agder ber arkitekten om å få etablere et massasjebad og mulige treningsfasiliteter, samt innrede kontor i uthuset.

«Gjeldende regulering for eiendommen foreslås i hovedsak endret for mulig tilpasning til kontorbruk i uthus og etablering av et massasjebad (hot tub). Ny eier av eiendommen har behov for å innrede kontorplass for type «hjemmekontor» og det foreslås å benytte eksisterende uthus til denne bruken», skriver arkitekten i brevet, ifølge Børsen.

Det går fram av brevet at Røkke junior, som er investeringsdirektør i Aker, ønsker å oppholde seg på hytta over lengre perioder, og dermed kunne jobbe derfra.

Satte prisrekord

Arkitekten argumenterer også for å etablere et «grønt» sedumtak som «i liten grad vil være synlig for omgivelsene».

«Kopling av uthus og hytte gjennom et sammenhengende grønt tak, vil visuelt oppfattes som et redusert anlegg og vurderes som positivt i forhold til omgivelsene», heter det i brevet, ifølge Børsen.

Hytta har fire soverom og et bruksareal på 135 kvadratmeter. Hvis utvidelsen blir godkjent, blir bruksarealet på drøyt 150 kvadratmeter.

Tomta er på hele 8,3 mål.

Hyttekjøpet satte ny prisrekord i Lindesnes i slutten av august i fjor, men bare to måneder senere ble rekorden slått. Da overtok Svenn Kristian Stray prakteiendommen Lillevik, fem kilometer sør for Vigeland, fra sin mor Kirsten Stray for 20 millioner kroner.