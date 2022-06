Etter å ha ligget samlet gjennom det meste av vinteren har prisene i Sør-Norge spriket mer enn vanlig de siste ukene, og strømkunder på Sørlandet har kommet dårligst ut.

Døgnprisen på strøm mandag ble på 2,50 kroner kilowattimen i Kristiansand, mens Oslo og Bergen slapp unna med 1,75 kroner kilowattimen.

Prisforskjellene holder seg tirsdag, ifølge strømbørsen Nord Pool. Sørlendingene får døgnpris på 2,46 kroner tirsdag, mens folk i Oslo og Bergen betaler 1,70 kroner kilowattimen.

Avgifter og nettleie kommer på toppen av dette. I tillegg må den statlige strømstøtten trekkes fra på regningen. Denne beregnes ut fra månedssnittet på strømprisen. I mai var støtten til strømkundene på 95 øre kilowattimen.

– Det er et solid underskudd på vann i Sør-Norge nå som bidrar til at prisene er høye. Samlet sett er det 13 terawattimer (TWh) under normalen, sier analytiker Ole Tom Djupskås i Refinitiv til E24.

– I den tørre sommeren i 2018 var det 4 TWh under normalen på denne tiden av året, og 12 TWh under normalen på det verste i juli. Så dette er en veldig dårlig situasjon, sier han.

I den dyreste enkelttimen mandag kostet strømmen fem kroner kilowattimen på Sørlandet, mens den dyreste timen i Oslo og Bergen var på like over to kroner. Tirsdag blir Sørlandets høyeste timepris 4,17 kroner, mens Oslo og Bergen topper seg på 1,82 kroner kilowattimen.

Prisene lenger nord i Norge ligger fortsatt betydelig under de sørnorske prisene. Tirsdag koster strømmen drøye 10 øre kilowattimen i Midt-Norge og Nord-Norge.

Lav vannstand på Sørlandet

Prisområdene som omfatter Oslo og Bergen har mindre vann enn vanlig i magasinene, men disse områdene ligger ikke like mye under normalen som Sørlandet, påpeker Djupskås.

– Det er NO2 (Sørlandet, red.anm.) som har den dårligste hydrologiske balansen, det er 8 TWh mindre vann enn normalt for årstiden i magasinene, sier han.

Det er rundt 12 TWh vann i magasinene på Sørlandet, mens medianen på denne tiden av året de siste 20 årene er 20 TWh, ifølge magasinstatistikk fra NVE.

Peker på flaskehalser

Andreas Myhre er direktør for kraftforvaltning i selskapet Entelios, som eies av Agder Energi. Han peker på at det er flaskehalser i det sørnorske nettet, og at aktører på Sørlandet holder igjen på vannet for å ha nok til vinteren.

– Prisen i Tyskland gikk kraftig opp i forrige uke på grunn av stans i russiske gassleveranser. Da går også verdien på den norske regulerbare kraften opp, sier Myhre til E24.

Vannkraften konkurrerer med gass- og kullkraftverk i Europa, og blir dyrere når prisene på kontinentet øker, fremhever Myhre.

– Hvis ikke de norske vannkraftaktørene hadde krevd mer for kraften sin, ville det blitt tung eksport til Europa. Men det ønsker vi ikke, for vi vil beholde den kraften slik at vi har nok til vinteren, sier han.

– Samtidig renner det også mye vann i Glomma, noe som gir mer kraft til NO1-området hvor Oslo ligger, og da blir prisene lavere der enn på Sørlandet, sier han.

– Er det vanlig med så store forskjeller mellom disse områdene?

– Det har aldri skjedd før, sier Myhre.

Andreas Myhre er direktør for kraftforvaltning i selskapet Entelios, som eies av kraftselskapet Agder Energi. Foto: Kjetil Malkenes Hovland, E24

Peker på Russland

Den grunnleggende årsaken til de høye strømprisene er Russlands invasjon av Ukraina og begrensningene i landets gassleveranser, ifølge Myhre.

Samtidig som lederne i Italia, Tyskland og Frankrike i forrige uke besøkte Ukraina, ble russiske gassleveranser til disse landene redusert, påpeker han. Dette førte til at gassprisene steg, etter å ha dempet seg noe den siste tiden.

Fortsetter gassleveransene til Europa på dagens nivå, så tror Myhre at det vil bli utfordrende til vinteren.

– Hvis dagens forsyningssituasjon fortsetter går gasslagrene i Europa tomme i midten av januar. Da må noen skru av forbruket, sier han.

Tysklands næringsminister Robert Habeck sier ifølge CNBC at landet nå vil måtte produsere mer kullkraft for å redusere gassforbruket, selv om dette midlertidig vil øke landets klimautslipp.

Inntil videre tror markedet at de norske strømprisene vil bli høye også denne vinteren.

– I prognosene ligger prisene på opp mot to kroner kilowattimen i vinter, omtrent som vinterprisen i fjor, sier Myhre.

Ønsker felles norsk pris

Kjetil Hodne eier selskapet Geheb Conditori, som driver bakerier i Flekkefjord, Lyngdal og Kristiansand og bruker mye strøm. Han er ikke fornøyd med at strømmen er dyrere på Sørlandet.

– Generelt sett syns jeg det er merkelig at det ikke går å få en lik strømpris over hele landet, sier Hodne.

– Man burde ha tenkt på overføringene fra Nord-Norge for lenge siden. Og staten har vært utrolig passiv. Det er ekstremt at næringslivet ikke får noe støtte og hjelp, sier han.

Selskapet har bundet strømprisen på rundt 70 øre kilowattimen og slipper derfor greit unna i år, påpeker Hodne. Men hvis han skal binde prisen for neste år så vil han måtte binde den på et mye høyere nivå, opplyser han.

– Nå stiger også melprisen fra 1. juli på grunn av kornmangel. Så jeg er bekymret for neste år, sier han.