Ny kundegruppe for Stormberg: hunder og katter.

KRISTIANSAND: – Vi ønsker å tilby alt man trenger for å komme seg ut på tur i det fri, også til dyrene.

Det uttaler daglig leder i Stormberg, Hege Nilsen, i en pressemelding. Bakgrunnen er at sports- og turtøyprodusenten utvider satsingen fra mennesker til også å omfatte dyr, dog begrenset til hund og katt.

Heretter blir mer enn tusen hund- og katt-produkter å finne i en egen seksjon i Stormberg nettbutikk, alt fra fôr og halsbånd til leker.

Trude Mostue

Satsingen innebærer også et samarbeid med kjendisveterinær Trude Mostue og dyrlegetjenesten FirstVet.

– Sammen ønsker vi det beste for våre firbeinte venner, og gjennom samarbeidet ønsker vi å spille hverandre gode, sier Mostue i pressemeldingen.

Trude Mostue ble kjent som veterinær i en britisk tv-serie som gikk i flere år. Foto: Stormberg

Hun omtales for øvrig som «faglig ansvarlig og sjefsveterinær for FirstVet i Norge». FirstVet, som startet opp i Sverige i 2016 og nå dekker Skandinavia, England, Tyskland og USA, tilbyr et spekter av digitale veterinærtjenester.

De firbeinte i familien

Hege Nilsen viser til at mange mennesker som liker natur og friluftsliv, også er glade i dyr.

– Derfor blir utstyr til våre firbeinte familiemedlemmer et naturlig satsningsområde for oss, sier hun.