Norwegian sikrer irsk konkursbeskyttelse

Den irske domstolen har besluttet at Norwegian får konkursbeskyttelse. Dermed kan ingen långivere slå selskapet konkurs på flere måneder.

Foto: Carina Johansen / NTB

Litt etter 12 norsk tid startet høringen i The High Court i Dublin, hvor dommer Michael Quinn skulle beslutte om Norwegian ville få konkursbeskyttelse.

Drøyt fire timer senere var rettsdagen over og konklusjonen klar: Norwegians irske datterselskaper blir beskyttet mot konkurs, og det norske morselskapet vil også beskyttes.

Norwegian blir beskyttet ved at ingen av dem som har lånt penger til selskapet, kan slå det konkurs i perioden. Målet er å bli ferdig med den irske prosessen 26. februar.

20 ulike kreditorer var representert av ulike advokater i det digitale rettsmøte.

Norwegian har søkt om beskyttelse for de to irske datterselskapene Arctic Aviation Asset (kjent som AAA) som eier og leaser fly for Norwegian, og Norwegian Air International (kjent som NAI) som er et av Norwegians flyselskap.

I tillegg har Norwegian søkt beskyttelse for tre datterselskap under AAA og NAI, samt at morselskapet i Norge, Norwegian Air Shuttle (NAS), skal få beskyttelse som relatert part.

Utfordret selskapet på hvor irske de er

Ettersom Norwegian har selskaper i blant annet Irland, Storbritannia og en rekke europeiske land, og hovedkontor i Norge, må det avgjøres om Irland er riktig sted å føre en konkursbeskyttelsessak.

Som E24 omtalte tidligere mandag brukte dommer Quinn noe av tiden under rettsdagen på å få klarhet i hvor irsk selskapene som søkte beskyttelse egentlig er.

På spørsmål om datterselskapene agerte som agenter for Norwegian Air Shuttle (NAS) svarte flyselskapets advokat Brian Kennedy at NAS er aksjonærer i selskapene, og at det er virksomhet i Irland.

– Det er en kumulativ situasjon her, der man må se på mange faktorer. Sammenlagt snakker vi om en betydelig og konkret kobling til jurisdiksjonen (Irland, journ.anm.)

Nøytrale kreditorer

Underveis i høringen kom det frem at de store leasingselskapene Aercap, BOC Aviaton og Avolon ikke ville motsette seg begjæringen, og stilte seg dermed nøytral til at Norwegian fikk konkursbeskyttelse under det som i Irland kalles «examinership».

Aviation Capital som i juli gikk til sak mot Norwegian stilte seg også nøytral til begjæringen. Samtidig reserverte selskapet fra spørsmålet om også det norske morsselskapet skulle beskyttes av den irske ordningen.

– Vi verken støtter eller avviser begjæringen om irsk konkursbeskyttelse. Men vi reserverer oss retten til å stå fritt i synet på om beskyttelsen kan utover irsk jurisdiksjon. Om hvorvidt den irske beskyttelsen vil ha ekstraterritorial effekt i Norge, het det fra advokat Thomas Ryan i A&L Goodbody som representerer Aviation Capital.

En «examinership» gjør at kreditorene ikke kan drive inn krav eller begjære selskapet konkurs, så lenge det har rettens beskyttelse.

Spurte om utfordringer utenlands

Norwegians advokat Brian Kennedy refererte under høringen til en av flyselskapets norske advokaters vurdering av en norsk rekonstruksjonsprosess.

– Selv om de store kreditorene vil følge examinerprosessen, truer noen mindre kreditorer med å ta rettslige grep mot selskapet, sa Kennedy under høringen.

Han forklarte også at en britisk domstol med «overveiende sannsynlighet» vil følge beslutningen fra den irske domstolen. Dette baserte Kennedy på en uttalelse fra Daniel Bayfield som har blitt engasjert for å vurdere dette spørsmålet.

Dommer Quinn spurte også om det var andre jurisdiksjoner utover Norge og Storbritannia som kan påvirke prosessen når det kommer til annerkjennelse av den irske varianten av konkursbeskyttelse.

– Det kan være behov for å gjøre noe under Chapter 15 i USA, men det bør ikke være en utfordring. Hvis det oppstår noe vil det bli håndtert, men vi ser det ikke som en utfordring nå, svarte Kennedy.