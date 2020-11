Biden øker ledelsen i Pennsylvania

Presidentvalget i USA har vært en thriller, men nå er Pennsylvania i ferd med å gjøre slutt på spenningen.

Joe Biden står fremdeles på 253 valgmenn mot Donald Trumps 213. Dette kan gi inntrykk av at det ikke har skjedd noe det siste døgnet, men under disse tallene skjuler det seg et drama for historiebøkene.

Presidentvalget kan bli avgjort når som helst nå.

Georgia er nesten ferdig med å telle opp alle sine velgeres stemmer. Det er bare noen tusen stemmer igjen å fordele, og Trump har mistet lederskjorta og ligger under med 1097 stemmer.

I Pennsylvania ser vi samme trend, men der er det flere stemmer igjen og en større sjanse for en mer tydelig Biden-seier.

Fredag klokken 14 ble det klart at Joe Biden har tatt over ledelsen i delstaten med 5587 stemmer. Vinner han Pennsylvania runder han 270 valgmenn og vinner presidentvalget.

Klokken 16.00 øker han ledelsen ytterligere, med litt over 1000 stemmer. Nå leder han med over 6500 stemmer.

Av de seneste stemmene fra Philadelphia vant Biden hele 87 prosent av dem.

Mange av de gjenværende stemmene i delstaten er i Allegheny, hvor Biden så langt vinner 78 prosent av poststemmene. Når alle stemmer er opptelt, kan Biden ende opp med å vinne Pennsylvania med opp mot 200.000 stemmer, slik trenden har sett ut siden man begynte å telle poststemmene.

Samtidig tar Trump innpå Biden i Arizona, mens det kan se ut til at Nevada er trygt i Bidens hender.

Oversikt over situasjonen i hver enkelt delstat ligger lenger ned i denne artikkelen.

Trump må vinne Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Alaska og enten Arizona eller Nevada for å vinne. Et annet alternativ er om han vinner Pennsylvania, Georgia, Alaska, Arizona og Nevada.

Hvis Biden tar Georgia og Trump resten, ender begge på 269 valgmenn. Da ligger alt til rette for at Trump blir sittende i fire nye år.

VG henter sine tall fra nyhetsbyrået DPA som oppdaterer sine tall noe senere enn for eksempel Fox News – se oversikt:

Pennsylvania (20 valgmenn)

Dette er status klokken 16.00: Joe Biden øker ledelsen i Pennsylvania, etter at han i over et døgn har tatt et en stor prosentandel av stemmene som er blitt telt opp.

Med nye stemmer fra Philadelphia er det klart at Biden leder med 6737 stemmer, ifølge CNN.

Og fremdeles er det i Biden-vennlige distrikter de fleste gjenværende stemmene kommer fra.

For et døgn siden trengte Biden å ta cirka 65 prosent av de gjenværende stemmene i Pennsylvania, men nå klarer han seg med omtrent 53 prosent. Det er cirka 560.000 stemmesedler igjen å telle, pluss eventuelle stemmer som leveres med posten fredag.

Hvis trenden fortsetter, og alt tyder på at den vil gjøre det, kan Biden ende opp med å vinne med cirka 200.000 stemmer.

Når vet vi mer? Delstaten sier torsdag kveld at tror de er ferdige med opptellingen mot slutten av fredag. Pennsylvania har postet oppdateringer med jevne mellomrom etter midnatt. Det er fortsatt stemmer i flere distrikter som enda ikke er meldt.

Georgia (16 valgmenn)

Dette er status klokken 09.40: I Georgia ligger president Biden nå foran Trump med stemmer 1097 stemmer. Begge kandidatene står på 49,4 prosent.

Samtidig er det bare 12.000 stemmer igjen å telle i Georgia.

Biden har tatt kraftig innpå Trump i Georgia i over et døgn nå, og fredag morgen gikk han til slutt over presidenten. Dersom Biden vinner i Georgia er det første gang en Demokrat vinner delstaten siden Bill Clinton i 1992.

Når vet vi mer? Det er ventet at Georgia fortsetter å telle stemmer til man er helt ferdig.

Arizona (11 valgmenn)

Dette er status klokken 05.29: Både Fox News og Associated Press har utnevnt Joe Biden som vinner her, men New York Times, CNN og MSNBC vegrer seg for å gjøre det samme.

Biden har 50,1 prosent av det stemmene så langt, mot 48,5 prosent for Trump. Det er nå 46.667 stemmer som skiller i Bidens favør her, når 90 prosent av det ventede stemmetallet i Arizona er redegjort for.

Trump trenger cirka 57 prosent av de gjenværende stemmene for å snu Arizona til sin fordel og få de elleve valgmennene herfra. I den siste bunken med stemmer, lå Trump på 57 prosent.

Når vet vi mer? Maricopa County (den største kommunen) vil ikke komme med flere tall før klokken 17 norsk tid fredag.

Nevada (6 valgmenn)

Dette er status klokken 09–50: Joe Biden leder med 0,9 prosentpoeng i Nevada torsdag klokken 19.30 norsk tid. Biden har nå 49,4 prosent av stemmene i staten, mens Trump har 48,5 prosent.

Vi har ikke fått noen nye tall herfra siden 19.30 torsdag kveld. 89 prosent av stemmene er foreløpig telt opp.

Dersom Biden vinner Nevada får han seks valgmenn, som kan ta han opp til de 270 han trenger for å vinne valget hvis Fox News og AP har rett i at Biden også tar Arizona.

Det er verdt å merke seg at Clark County, der Las Vegas ligger, står for brorparten av velgerne i Nevada. Joe Biden gjør det svært sterkt i dette fylket. Tallguru Nate Silver fra FiveThirtyEight mener at situasjonen i Nevada er så tydelig i Bidens favør at denne delstaten er avgjort.

Når vet vi mer? Den neste store oppdateringen ventes klokken 18.00 fredag, norsk tid.

Delstaten tar også fortsatt imot poststemmer frem til 10. november dersom de ble stemplet på valgdagen.

North Carolina (15 valgmenn)

Dette er status: Her leder Trump med 1,4 prosentpoeng med 95 prosent av stemmene opptalt. Han har akkurat 50 prosent av stemmene.

Biden trenger å ta cirka 65 prosent av de gjenværende stemmene her for å havne jevnt med Trump.

Det er ifølge New York Times fremdeles uklart hvor mange poststemmer som er kommet inn, men Trump ligger ifølge avisen godt an i staten.

Når vet vi mer? Det har ikke kommet ferske resultater fra denne delstaten siden 02.00 natt til torsdag. Delstaten godtar poststemmer som kommer inn frem til og med 12. november, så lenge stemmene er stemplet og postet innen valgdagen.

Her kan det altså ta flere dager før vi vet sikkert hvem som har vunnet delstaten.

Alaska (3 valgmenn)

Dette er status: Trump har en betydelig ledelse med 62,9 prosent av stemmene. Staten regnes ikke som en vippestat.

En seier til Trump regnes som overveiende sannsynlig i Alaska.

Når vet vi mer? Trump leder stort, men det ventes ikke at det erklæres vinner her før om en stund. Kun 47 prosent av stemmene er innrapportert.

De har ennå ikke begynt å telle poststemmer, eller forhåndsstemmer etter 29. oktober. Dette skjer ikke før om en uke.

Delstatene som er avgjort

Disse delstatene er fordelt (antall valgmenn i parentes):

Donald Trump vinner Indiana (11), Kentucky (8), Mississippi (6), Missouri (10), Oklahoma (7), South Carolina (9), Tennessee (11), West Virginia (5), Arkansas (9), Alabama (9), Louisiana (8), South Dakota (3), North Dakota (3), Nebraska (4), Wyoming (3), Kansas (6), Utah (6), Idaho (4), Florida (29), Iowa (6), Ohio (18), Texas (38) og Maine (1 av 4)

Joe Biden utpekes som vinner i Connecticut (7), Delaware (3), Illinois (20), Maine (3 av 4), Maryland (10), Massachusetts (11), New Jersey (14), Vermont (3), Virginia (13), Washington, D.C. (3), Rhode Island (4), New Mexico (5), Nebraska (1), New York (29), Colorado (9), New Hampshire (4), California (55), Oregon (7), Washington (12), Hawaii (4), Minnesota (10), Michigan (16) og Wisconsin (10)