Lekkasjer om Tesla-avgift og skattelette for aksjeeiere

Fremskrittspartiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi peker på at Tesla-bilene er «store, tunge biler som sliter på veien». Bellona-leder Frederic Hauge mente argumentet ikke holder vann så lenge regjeringen samtidig har gitt avgiftslettelser til hybridbiler, også SUV-er.

– I stedet for å premiere det som er bra, gjør regjeringen det motsatte. Dette forslaget til statsbudsjett er i ferd med å bli en miljøparodi, sa Hauge til NTB.

Ifølge rikskringkasteren vil regjeringen også foreslå å fjerne skatteklasse 2. Etter det NRK forstår gjør regjeringen dette for å fremme integrering. Klasse 2 gir gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav inntekt.

Skattelette for aksjeeiere

– Vi vet at vi vil ha et stort behov for folk med yrkesfagutdanning i årene som kommer, både innen bygg, anlegg, helse og industri. Da er det viktig at vi øker kvaliteten og sikrer rekruttering, sier leder av utdannings- og forskningskomiteen Roy Steffensen (Frp) til NTB.

– 70 prosent av verdens befolkning lever i land der tros- og livssynsfrihet er begrenset. Derfor vil vi fortsette styrkingen av arbeidet med tros- og livssynsfrihet til beste for religiøse minoriteter, sier utenriksminister Børge Brende (H) til Vårt Land.

Bremser oljepengebruken

Budsjettet bærer preg av at det går bedre for norsk økonomi. Ledigheten er lavere, sysselsettingsgraden øker.

– Det gir oss handlingsrom, men vi må prioritere hardere enn vi har gjort før. Når pilene peker i riktig retning, må vi gi mindre gass. Det er avgjørende ikke å svekke konkurranseevnen til bedriftene, sier Jensen til NTB.

Statsminister Erna Solberg (H) sa nylig til Aftenposten at oljepengebruken vil ligge i underkant av 3 prosent av avkastningen av oljefondet. Krisepakkene til kommuner på Sør- og Vestlandet er borte, ifølge E24.