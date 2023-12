Kriserammede Viaplay har på grunn av samtaler med sine største eiere om en rekapitalisering ved flere anledninger utsatt å slippe kvartalsrapporten for tredje kvartal.

Fredag morgen kommer den omsider, og Viaplay kunngjør samtidig en restruktureringsplan og milliardemisjon:

Utstedelse av fire milliarder nye B-aksjer til en pris på én svensk krone aksjen for å hente fire milliarder svenske kroner i fersk kapital. Emisjonen støttes av Canal + og PPF, de største aksjonærene. 3,1 milliarder skal komme gjennom de to, mens 900 millioner er en såkalt tegningsrettsemisjon.

Skrive ned gjeld for to milliarder svenske kroner. 500 millioner skal konverteres for nye B-aksjer.

Reforhandle gjeld på 14,6 milliarder svenske kroner.

– Lanseringen av dagens rekapitaliseringspakke tar oss nærmere en konklusjon på det som har vært en veldig vanskelig periode for selskapet og aksjonærene, sier konstituert styreleder Simon Duffy i Viaplay Group i en uttalelse.

Viaplay-aksjen raser kort tid etter børsåpning i Stockholm fredag morgen og er ned over 80 prosent fra start.

Viaplay er i store økonomiske problemer, noe som for alvor ble kjent i sommer. Aksjen har stupt nesten 90 prosent siden starten av juni.

Nye røde tall

Strømmeselskapet la nok en gang frem blodrøde tall. Viaplay tapte 700 millioner svenske kroner i tredje kvartal. Hittil i år har selskapet tapt 6,9 milliarder.

Selskapet omsatte for 4,5 milliarder svenske kroner i perioden, men driftsresultatet kom på minus 538 millioner svenske kroner.

Selskapet nedjusterte utsiktene for 2023, varslet oppsigelser i stor skala, og konsernsjefen gikk av med umiddelbar virkning. I juli varslet Viaplay at de sier opp over 25 prosent av de ansatte, og at de vurderer salg av hele selskapet.

Schibsted ikke nevnt

I høst overrasket Schibsted med å kjøpe 10 prosent av det kriserammede selskapet, den gang med et investeringsbeløp på nær 400 millioner svenske kroner.

Schibsted har imidlertid ingen intensjon om å ta full kontroll over Viaplay, har finansdirektøren tidligere sagt. I tredje kvartal tok selskapet et tap på 96 millioner relatert til markedsverdien av kjøpet.

Schibsted er ikke nevnt i restruktureringsplanen som ble lagt frem fredag.

Selskapets kommunikasjonssjef, Daniel Frykholm, sier til E24 at selskapet vurderer Viaplay-situasjonen.

– Som vi sa i forbindelse med vår tredje kvartals presentasjon vurderer vi våre alternativer ettersom vi anser selskapets situasjon som mer utfordrende enn når vi enn investerte.

– Vi er ikke ferdige med vår vurdering, sier han.

Vil selge virksomhet i Storbritannia

Viaplay gikk inn i det britiske markedet i 2022 gjennom kjøpet av TV- og strømmetjenesten Premier Sports.

Nå vil det kvitte seg med selskapet igjen, bekreftet Viaplay overfor den svenske avisen Dagens industri onsdag kveld. Det var ikke klart hvor mye Premier Sports betaler for å kjøpe tilbake virksomheten. Strømmetjenesten satser blant annet på fotball, rugby og ishockey.

Få dagens viktigste økonominyheter her!

E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.